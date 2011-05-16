84 درصد اهداف صنایع تبدیلی کشاورزی هرمزگان محقق شد

محمد دیرباز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در سال 89 اولویتهای صنایع تبدیلی کشاورزی در سه بخش سرمایه گذاری در صنایع، افزایش ظرفیت فرآوری واحدهای موجود وبازسازی ونوسازی صنایع قدیمی تعریف شده بود.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در صنایع وهدایت سرمایه به بخش صنایع تبدیلی کشاورزی یکی از برنامه های سال گذشته بود، ابراز داشت: ‌در این زمینه با اقدامات صورت گرفته میزان 52 هزار تن به ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی افزوده شد و میزان تحقق این برنامه به بیش از 60 درصد رسید.

دیرباز خاطرنشان کرد: ‌در زمینه افزایش ظرفیت فرآوری صنایع موجود با افزایش رساندن ظرفیت واحدهای تعیین شده 21 هزار تن افزایش ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی صورت گرفته و در این زمینه نیز 95 درصد تحقق برنامه صورت گرفت.

به گفته دیرباز در بخش بازسازی نیز نوسازی هفت واحد تولیدی با واگذاری تسهیلات اعطایی از طریق بانکهای عامل صورت گرفت و بدین ترتیب در این بخش نیز با اضافه شدن چهار هزار و 500 تن به ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی بیش از 94 در صد این برنامه ها محقق شد.

تعداد صنایع تبدیلی کشاورزی در استان بیش از 178 مورد است که به صورت عمده شامل صنایع کشاورزی در بخش های خوارک دام ،سردخانه زیر صفر ویژه انجماد ماهی و سرد خانه بالای صفر ویژه نگهداری مرکبات وصیفی جات و کارخانه تولید پورد ماهی وکارخانجات بسته بندی مرکبات است.