امام جمعه گناباد از نحوه تقسیم بودجه سالانه برای خشکسالی انتقاد کرد

حجت الاسلام صادقی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد، اظهارداشت: این بودجه به تمامی استان ها تعلق می گیرد و این در حالی است که تعدادی از استان ها مشکل خشکسالی را ندارند.

وی گفت: این مساله آزمایشی برای دولت و مجلس است و تصویب بودجه سالانه برای امر خشکسالی کاری درستی است که باید در نحوه تقسیم آن بیشتر تامل کرد.

صادقی افزود: این بوجه باید برای زیر ساخت ها در این بخش مصرف شود، تا کشاورزان و دامداران با دلگرمی کار را دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه شهرستان گناباد 13 سال خشکسالی را سپری کرده، گفت: کمک هایی در این زمینه صورت گرفته، ولی به زیرساخت ها توجهی نشده است.