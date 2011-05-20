محمدحسین بدری که چند ماهی است سردبیری دور جدید ماهنامه "مهر نو" را برعهده گرفته است در گفتگویی با خبرنگار مهر بحث را با این موضوع که چرا نشریه سازمان بهزیستی با محوریت اخبار و گزارش‌های این سازمان منتشر نمی‌شود، آغاز کرده و گفت: صاحب امتیاز "مهر نو" سازمان بهزیستی است ولی مجوز آن یک نشریه اجتماعی است. همچنین همراه با این ماهنامه نشریه دیگری هم منتشر می‌شود که در دکه عرضه نمی‌شود و آنجا مباحث کاملا مرتبط با سازمان مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: البته اینگونه نیست که "مهر نو" نیز رویکردی دور از آنچه به سازمان بهزیستی مربوط می‌شود داشته باشد بلکه نگاه کلان حاکم بر نشریه طرح مباحثی است که به سلامت مردم کمک می‌کند. مساله سلامت وجوه مختلفی دارد و همچنین هرآنچه به پیشگیری از رخ دادن آسیب‌های اجتماعی مربوط باشد نیز در این زمینه می‌گنجد.

این فعال رسانه‌ای با تاکید بر اینکه بسیاری از مباحث اجتماعی که زیرمجموعه سازمان بهزیستی و سلامت عمومی هستند در باور عمومی شناخته شده نیستند، عنوان کرد: شاید خیلی‌ها فعالیت سازمان بهزیستی را منحصر به آسیب‌های اجتماعی بدانند در حالیکه اینگونه نیست و نمونه‌هایی چون خانه سالمندان، مهدکودک‌ها، بازی‌های رایانه‌ای، اسباب‌بازی و ... نیز در این حیطه تعریف شده است و می‌توان به آنها ورود کرد.

بدری که 4 شماره اخیر "مهر نو" را منتشر کرده است، افزود: سلامت جامعه یک حوزه عام است و به همین دلیل وقتی "مهر نو" با رویکرد اجتماعی منتشر می‌شود سعی دارد به سلامت اجتماعی توجه داشته باشد. ما در شماره آینده گفتگویی با یک فیلمنامه‌نویس داریم که در این باره سخن می‌گوید که حتی یک فیلمنامه هم می‌تواند به سلامت جامعه کمک کند. با چنین تعریفی هم "مهر نو" هم نشریه‌ای که همراه با آن منتشر می‌شود نشریات تخصصی سازمان بهزیستی هستند.

وی با تاکید بر اینکه منظر اجتماعی بر همه مباحث طرح شده حاکم است،‌عنوان کرد: رویکرد اجتماعی همواره حفظ می‌شود و اگر مسائل اقتصادی هم طرح می‌شود اقتصاد تاثیرگذار بر جامعه و این تاثیرات بررسی می‌شود. یا نمونه دیگر می‌تواند ورزش از منظر اجتماعی باشد. مسائل اجتماعی را باید از مبدا و زمینه‌هایی که باعث وقوع آنها می‌شود هم بررسی کرد و ما چنین رویکردی داریم.

سردبیر "مهر نو" در پاسخ به اینکه چرا رویکرد گروه قبلی که نشریه را به طور مشخص‌ با رویکرد اجتماعی و حوزه‌های بهزیستی منتشر می‌کردند به رویکرد عام‌تر چند شماره‌ اخیر تغییر کرد؟ توضیح داد: ما سعی کردیم مسائل اجتماعی را عام‌تر مطرح کنیم تا مخاطب عمومی‌تری هم داشته باشیم. ضمن اینکه نشریه خواندنی اجتماعی هم به اندازه کافی نداریم.

بدری در پاسخ به این پرسش که چرا نشریه اجتماعی در 4 شماره اخیرش 3 شماره تیتر و عکس جلدش را به نوعی به سینما و تلویزیون اختصاص داده است؟ گفت: ما در همان شماره‌ها هم پرونده‌های اجتماعی داشتیم که اتفاقا مهم‌ترین مطلب نشریه هم بودند و می‌خواستیم وقتی کسی نشریه را ورق می‌زند در این مطالب سهیم باشد.

وی درباره اینکه آیا برای جلب توجه مخاطب روی دکه از چهره‌های سینمایی چون "ده نمکی" روی جلد استفاده شده است؟ توضیح داد: دکه تنها محل فروش و دیده شدن نشریات نیست و همانطور که می‌دانید مناسبات حاکم بر دکه هم شرایط خاص خودش را دارد به همین دلیل نگاه ما به دکه نبوده است ضمن اینکه درمورد مسعود ده نمکی هم ما درباره فیلم حرف نزدیم بلکه پدیده اکران و اقبال مردم به آثار وی از منظر اجتماعی بحث شده است. درباره برنامه "راز" هم بحث ما با نادر طالب‌زاده از منظر رفتار اجتماعی بوده است.

این نویسنده درباره سوال دیگر مبنی بر اینکه سیاست نشریه و آنچه روی جلد آورده می‌شود در یک برنامه میان‌مدت تعریف شده یا تابع اتفاقات و جریان‌های پیش آمده است؟ تشریح کرد: ما خیلی تابع جریان‌ها نیستیم و به اندازه‌ای که مردم درگیر اتفاق‌ها می‌شوند ما هم وارد می‌شویم.

بدری در پایان و در پاسخ به این پرسش که خیلی از نشریات ابتدا با رویکرد اجتماعی منتشر شدند ولی به مرور زمان جذب مخاطب، آنها را به نشریات سینمایی تبدیل کرد. شما چطور از این آسیب به دور می‌مانید؟ بیان کرد: جنبه‌های اجتماعی موضوعات مورد غفلت قرار گرفته و به همین دلیل سعی داریم جنبه اجتماعی پدیده‌های مختلف را منظر داشته باشیم و درست است که اتفاقات فرهنگی ضریب بیشتری از توجه و تمایل مردم را به خودش جلب می‌کند ولی ما رویکرد اجتماعی را حفظ خواهیم کرد.