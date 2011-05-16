114 کیلوگرم حشیش در اصفهان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین رضایی با اعلام این خبر افزود: ماموران اداره عملیات ویژه این پلیس، حین گشت زنی در ورودی شهر اصفهان به یک دستگاه خودروی خاور بنز مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی اظهار داشت: ماموران در بازرسی از این خودرو 114 کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش را که به شکل ماهرانه ای جاسازی شده بود را کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی اصفهان بیان داشت: در این زمینه خودرو توقیف و راننده آن نیز که از شرق کشور وارد این استان شده بود دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کشف 40 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در اصفهان

همچنین فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان نیز با بیان اینکه 40 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق و 79 پاکت تنباکوی غیر مجاز در اصفهان کشف و ضبط شد، اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر وجود کالای دخانی قاچاق در یک منزل، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری 23 این فرماندهی قرار گرفت و ماموران پس از انجام تحقیقات و کسب اطمینان با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند.

سرهنگ محمد علی بختیاری گفت: دو نفر به نامهای "نجیب الله - م" 25ساله و "محمدرضا - م" 30ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.