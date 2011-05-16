محصولات شوینده قابل رقابت با تولیدات خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی در حاشیه برگزاری هجدهمین نمایشگاه مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر توان تولید داخلی محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی در کشور وجود داشته و کیفیت لازم نیز برای صادرات این محصولات در حال حاضر وجود دارد، اما باید جلوی واردات بی رویه محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده‌ها را گرفت.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی افزود: منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی شرایطی را فراهم کرده است تا تولیدات داخلی بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرند، بر همین اساس دولتمردان نیز باید نهایت همکاری را برای رشد و شکوفایی بخش صنعت کشور داشته باشند.

وی تصریح کرد: اگرچه هم اکنون برخی برندهای محصولات شوینده، صادرات به کشورهای همسایه دارند اما در مقابل، واردات نیز آنها را به چالش کشیده است که به نظر می رسد سیاست دولت باید مبنی بر جلوگیری از ورود کالاهایی باشد که در داخل، با کیفیت و قیمت مشابهی تولید می شوند.

به گفته هاشمی، در تولید 4 اصل وجود دارد که از جمله آن ارایه خدمات پس از فروش، کیفیت، قیمت است و باید برندسازی را نیز به آن اضافه کرد، این درحالی است که برخی سیاستهای غلط حاکم بر صنعت، موجب جلوگیری از پیشرفت آن می‌شود، البته اگر بخواهیم اقتصاد ملی را شکوفا کرده و اشتغال را به عنوان یک سیاست راهبردی در اقتصاد کشور مدنظر قرار دهیم، باید از تولیدات کشور حمایت کنیم.

وی اظهار داشت: با تصویب مجلس، قانون ارتقاء کیفیت خودرو و محصولات صنعتی می تواند یاری رسان صنعت باشد، البته دولت نیز با مدیریت واردات که از سوی وزارت بازرگانی در حال پیگیری است، باید شرایطی را فراهم کند که تولید با واردات دچار چالش نشود.

هاشمی همچنین در مورد جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت گفت: اقتصاد را به صورت دستوری نمی توان اداره کرد، البته روش های تعزیری هم جواب نمی دهد، بلکه به نظر می رسد دولت باید به صورت منطقی حرفهای تولیدکنندگان را شنیده و اثر اجرای قانون را به نوعی برای آنها جبران کند، در این میان باید نشستهایی از سوی دولت با تولیدکنندگان برای تغییرات قیمتی برگزار شود.

همچنین در ادامه، علی مرادی مجری برگزاری این نمایشگاه نیز گفت: این نمایشگاه در حالی برگزار می‌شود که 115 شرکت داخلی و 14 شرکت خارجی از کشورهای چین، امارات، اسپانیا، اتریش و ترکیه، علیرغم تحریم‌ها آخرین توانمندی‌های خود را عرضه کرده و با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. این درحالی است که رشد تعداد مشارکت کنندگان خارجی نسبت به دو سال اخیر بسیار چشمگیر است.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه انواع مواد شوینده، پاک‌کننده، محصولات سلولزی و بهداشتی، محصولات محافظتی پوست، مو و رنگ مو، عطر، ادکلن، اسپری، محصولات بهداشتی منزل، مواد اولیه واسطه‌ای، خدمات بازرگانی و مشاوره‌ای و همچنین ماشین‌آلات و صنایع وابسته به آن، عرضه می‌شود.



به گفته مرادی، جذب سرمایه و مشارکت، تحقیقات در مورد ذائقه مصرف‌کنندگان، رقبا و محصولات جدید آنها، پیش‌فروش کردن محصولات، شناسایی و انتخاب نمایندگان فروش جدید، اطلاع از آخرین استانداردهای علمی و پژوهشی خارجی، ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری مشترک و کشف استانداردهای بالقوه در داخل کشور مهمترین اهداف برگزاری است.