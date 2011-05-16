دکتری کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی در دانشگاه شاهرود ایجاد می شود

رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شاهرود در حال حاضر بیش از 700 دانشجو دارد.

دکتر حمید حسن پور افزود: این دانشجویان در رشته گرایش های مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی در مقطع کارشناسی ارشد و مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند.

وی از تلاش های هیئت رئیسه دانشگاه، شورای آموزشی و حمایت های گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق و رباتیک در اخذ مجوز دکتری این رشته قدردانی کرد.

