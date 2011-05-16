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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

دکتری کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی در دانشگاه شاهرود ایجاد می شود

دکتری کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی در دانشگاه شاهرود ایجاد می شود

شاهرود - خبرگزاری مهر: شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد دوره دکتری کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی در دانشگاه صنعتی شاهرود موافقت کرد.

رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شاهرود در حال حاضر بیش از 700 دانشجو دارد.

دکتر حمید حسن پور افزود: این دانشجویان در رشته گرایش های مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی در مقطع کارشناسی ارشد و مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند.

وی از تلاش های هیئت رئیسه دانشگاه، شورای آموزشی و حمایت های گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق و رباتیک در اخذ مجوز دکتری این رشته قدردانی کرد.
 

کد مطلب 1313095

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