فرنان قم با قهرمانی تنیس کشور به لیگ دسته اول صعود کرد

مقتدا خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم خاطرنشان کرد: در پیکارهای تنیس دسته دوم کشور با شرکت تیم‌های مدعی از سراسر کشور به میزبانی هیئت تنیس استان کرمانشاه به انجام رسید، تیم‌های صعود کننده به لیگ دسته اول شناخته شدند.



پیروزی مردان فرنان قم در رقابت‌ با تمام حریفان



وی افزود: مردان تنیس‌ باز فرنان نماینده هیئت تنیس استان قم در رقابت‌های لیگ تنیس باشگاه‌های کشور برای به دست آوردن جواز صعود به لیگ دسته اول تنیس باشگاه‌های کشور در تمام بازی‌های خود از سد حریفان عبور کرد و به مقام قهرمانی رسید.

برتری مقابل تهران در نیمه نهایی



دبیر هیئت تنیس استان قم اضافه کرد: فرنان قم در مرحله گروهی با موفقیت حریفان خود را شکست داد و در نیمه نهایی نیز با توانمندی مثال‌زدنی توانست تیم تنیس تهران را شکست داده و با غلبه بر این تیم جواز صعود به دیدار نهایی و مصاف با هیئت کرمان را نیز کسب کند.



پیروزی بر کرمان در راه کسب عنوان قهرمانی



وی خاطرنشان کرد: تیم تنیس مردان فرنان قم در دیدار نهایی برابر تیم تنیس مردان هیئت کرمان به برتری دو بر یک رسید که این نتیجه با کسب پیروزی در یک مسابقه انفرادی و یک مسابقه دوبل و باخت در یک مسابقه انفرادی برابر حریف کرمان به دست آمد.



خاتمی با بیان اینکه دو تیم برتر این رقابت‌ها به مسابقات لیگ دسته اول تنیس کشور صعود کردند، ابراز داشت: بر این است تیم‌های تنیس فرنان قم و هیئت کرمان با کسب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات لیگ باشگاه‌های کشور به رقابت‌های لیگ دسته اول تنیس باشگاه‌های کشور راه یافتند.



صعود قاطعانه از مرحله گروهی



وی با اشاره به نتایج تیم تنیس فرنان قم در مرحله گروهی و مصاف با تیم‌های هم‌گروه در مسابقات لیگ باشگاه‌های کشور اظهار داشت: تنیسورهای تیم فرنان قم با تیم‌های هیئت یزد و ابرای مشهد در یک گروه بودند که در پایان بازی‌های مرحله گروهی با کسب برتری قاطع برابر هر دو تیم به مرحله دوم راه پیدا کردند.



دبیر هیئت تنیس استان قم افزود: در ترکیب تیم فرنان قم حسین لطفی، سجاد الماسی، امیر دانشور، کاظم حسین‌زاده و احسان نوری‌زاده برای کسب موفقیت در جواز صعود برابر حریفان صف آرایی کردند و در ترکیب این تیم حسین لطفی به عنوان مربی و محمدحسین عزیزی نیز حضور داشتند.



وی افزود: در مسابقات لیگ تنیس باشگاه‌های کشور 14 تیم حضور داشتند که برای کسب دو سهمیه صعود به رقابت‌های لیگ دسته اول تنیس کشور به مدت هشت روز در کرمانشاه با یکدیگر به شکل دوره‌ای و حذفی پیکار کردند.