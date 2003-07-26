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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۱۹

يك كارشناس كنترل كيفيت هوا :

وضعيت هواي تهران فردا ناسالم است

وضعيت هواي تهران فردا ناسالم است

شاخص كيفيت هواي تهران به لحاظ افزايش آلاينده منواكسيد كربن فردا در شرايط ناسالم قرار خواهد گرفت .

يك كارشناس شركت كنترل كيفيت هوا در گفتگو با خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : بر اساس اطلاعات رسيده از ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا واقع در محدوده هاي بازار ، فاطمي و اقدسيه ، غلظت كليه آلاينده ها طي امروز به دليل عدم انباشته شدن آنها  ، در وضعيت مطلوب قرار گرفت اما پيش بيني مي شود  با كاهش ميانگين  سرعت وزش باد شاهد افزايش محسوسي به لحاظ آلاينده ذرات معلق و منو اكسيد كربن ، به ويژه در ساعات اوج ترافيك شامگاهي خواهيم بود .

مهندس حسين حسن خاني افزود :  با استناد به گزارش سازمان هواشناسي مبني بر آسماني صاف تا كمي ابري انتظار مي رود تا با كاهش سرعت وزش باد در اكثر نقاط شهر و ادامه شرايط كنوني جو شاخص كيفيت هوا تا ظهر فردا در شرايط ناسالم قرار بگيرد ، همچنين پديده غالب فردا در سطح شهر تهران گرد و خاك و غبار محلي به همراه افزايش منواكسيد كربن در مناطق پر تردد پيش بيني مي شود .

کد مطلب 13131

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