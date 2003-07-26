وضعيت هواي تهران فردا ناسالم است

يك كارشناس شركت كنترل كيفيت هوا در گفتگو با خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : بر اساس اطلاعات رسيده از ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا واقع در محدوده هاي بازار ، فاطمي و اقدسيه ، غلظت كليه آلاينده ها طي امروز به دليل عدم انباشته شدن آنها ، در وضعيت مطلوب قرار گرفت اما پيش بيني مي شود با كاهش ميانگين سرعت وزش باد شاهد افزايش محسوسي به لحاظ آلاينده ذرات معلق و منو اكسيد كربن ، به ويژه در ساعات اوج ترافيك شامگاهي خواهيم بود .

مهندس حسين حسن خاني افزود : با استناد به گزارش سازمان هواشناسي مبني بر آسماني صاف تا كمي ابري انتظار مي رود تا با كاهش سرعت وزش باد در اكثر نقاط شهر و ادامه شرايط كنوني جو شاخص كيفيت هوا تا ظهر فردا در شرايط ناسالم قرار بگيرد ، همچنين پديده غالب فردا در سطح شهر تهران گرد و خاك و غبار محلي به همراه افزايش منواكسيد كربن در مناطق پر تردد پيش بيني مي شود .