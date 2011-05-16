نصب تجهیزات ورزشی در ۲۵ بوستان شهر قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی متقیان از اختصاص حدود ۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای خرید و نصب ۲۰ مجموعه ورزشی در ۲۰ نقطه شهر، ساخت و تجهیز زمین فوتبال استاندارد با چمن مصنوعی و خرید و نصب ۵ مجموعه بازی کودکان در ۵ نقطه شهر خبر داد و گفت: این تجهیزات شامل ست ورزشی، کمپلکس بازی و زمین چمن مصنوعی فوتبال است که در ۲۵ بوستان شهری نصب خواهد شد.



مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قم افزود: این تجهیزات ورزشی در ۷ بوستان در منطقه یک شهری، ۷ بوستان در منطقه دو، ۸ بوستان در منطقه سه، یک بوستان در منطقه چهار و ۲ بوستان در منطقه پردیسان نصب می‌شود.

وی بیان داشت: این امکانات ورزشی برای ایجاد محیط‌های شور و نشاط و سلامتی کلیه اقشار مردم بویژه کودکان و نوجوانان تهیه گردیده است.