توسعه تبادل گردشگر سلامت بین کشورهای ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، تراب محمدی در نشستی که با حضور پزشکان کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان در تبریز برگزار شد، به اهمیت آب های معدنی و درمانی متعدد موجود در استان همچون آبش احمد و همچنین لجن درمانی دریاچه ارومیه به عنوان دومین مرکز لجن درمانی در دنیا تاکید کرد.

محمدی افزود: استان ما علاوه بر برخورداری از منابع طبیعی درمانی، به سبب وجود امکانات و تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها و مراکز درمانی و همچنین امکان بهره مندی از کادر متخصص در این مراکز همواره به عنوان مرکزی برای بهداشت و درمان مورد توجه و استقبال بیماران منطقه بوده است.

وی ضمن تاکید بر اهمیت توریسم سلامت اظهار کرد: درجه اهمیت گردشگری سلامت بر هیچ کس پوشیده نیست و توسعه این نوع توریسم یکی از اهداف اصلی سازمان میراث فرهنگی استان به شمار می آید.

محمدی اضافه کرد: سازمان میراث فرهنگی استان سعی دارد علاوه بر توسعه گردشگری سلامت، رفاه و آرامش گردشگران سلامت را نیز تا حد توان تامین کند چرا که این دو موازی یکدیگر بوده و توسعه بدون وجود امکانات رفاهی امکان ناپذیر خواهد بود.

محمدی در ادامه به تعامل بین بخشی در موضوع گردشگری سلامت بین دستگاه های مرتبط از جمله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان های بخش خصوصی و دولتی و پزشکان متخصص اشاره و تاکید کرد: برای توسعه این نوع از گردشگری زمینه خوبی فراهم شده و با توجه به دلایل متعدد این موضوع از طرف برخی کشورها غیر قابل رقابت است و موقعیت ویژه استان در منطقه فرصتی است که نباید نادیده گرفته شود.

در پایان این نشست، رضا یعقوبی نماینده وزارت امور خارجه در شمالغرب کشور از آمادگی این نمایندگی جهت تسهیل در امور گردشگران سلامت ورودی به کشور و استان خبرداد و اعلام کرد که با بررسی مشکلات موجود می توان راه کار های عملی در این حوزه ارائه کرد.

در این جلسه برای حل مشکل عبور و مرور گردشگران سلامت از مرز ایران تصمیماتی مبنی بر ایجاد یک ورودی مجزا از گمرک های منطقه برای ورود بیماران به کشور نیز اتخاذ شد.

گفتنی است، آذربایجان شرقی به دلیل نیروی انسانی متخصص، قابلیت های طبیعی و تاسیسات و امکانات پزشکی، همواره در زمینه گردشگری سلامت در منطقه از موقعیت خاصی برخوردار بوده و با انجام نشست ها و برگزاری همایش ها ی تخصصی، تبادل گردشگر سلامت بین کشورهای ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان توسعه می یابد.