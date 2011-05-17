سرگروه های آموزشی مغز متفکر آموزش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی افشانی در همایش سرگروه های آموزشی فلسفه و منطق سراسر کشور با اشاره به اینکه دبیرخانه های راهبردی حلقه های جدا نشدنی و اتصال به آموزش از مدرسه تا حوزه ستادی است، افزود: سرگروه های آموزشی متخصصین در رشته فلسفه و منطق هستند.

وی با اشاره به اینکه چرخ دنده اصلی آموزش سرگروه های آموزش هستند، ادامه داد: بقیه چرخ دنده ها حول محور این چرخ دنده در حال گردش است که اگر به سرگروه های آموزشی توجه شود ارزش آموزش بالا می رود .

مدیرکل آموزش متوسط نظری کشور تاکید کرد: روان کردن آموزش بالا بردن ادراک و فهم دانش آموزان را به دنبال دارد لذا در این راستا سرگروه های آموزشی محتویات را در نظر بگیرند و اتاق فکر تشکیل بدهند که در کشورهای اروپایی و آمریکا که در علوم پیشرفت داشته اند به دلیل توجه به اتاق فکر و برگزاری آن بوده است .

افشانی یادآور شد: رشد علمی کشور در همه بخش ها 11 برابر است و شتاب علمی در ایران با یک شتاب قابل قبول رو به جلو می رود و باید آموزش و پرورش با توسعه فضای علمی کشور شتاب قابل قبول را داشته باشد که توجه به آموزش و پرورش دانشگاه و دانش آموز را می سازد و در مجموع کشور ساخته می شود.

وی افزود: پیشرفتهای علمی که در ایران وجود دارد دانشمندان امروز دانش آموزان دیروز بودند و لذا باید نگاه به روش تدریس و آموزش را وسیع و جامع کنیم و در همه حوزه ها سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حوزه، مذهبی، نظامی و غیره آموزش را به دانش آموزان بدهیم.

مدیرکل آموزش متوسط نظری کشور گفت: رشد همه جانبه دانش آموزان را در همه حوزه ها داشته باشیم و باید روان و آسان نسبت به آگاه سازی و آموزش دانش آموزان تحول بنیادی را در سال جهاد اقتصادی را در آموزش و پرورش نهادینه کنیم.

افشانی در ادامه افزود: از دبیر خانه های راهبردی برای تعامل در راستای تالیف درست کتبت فلسفه و منطق نظر خواهی کنیم و نظر سنجی معلمان را در اولویت تالیف این کتب قرار دهیم که در محتوا و نگارش مشکلات خاص دارند که دانش آموزان را با مشکل علمی روبرو می کند.

وی افزود: در کشور 95 درصد معلمان روش نوین سخنرانی و توضیح را ارائه می دهند لذا بیاییم کرسی سئوال و پاسخ را برای دانش آموزان در مدارس داشته باشیم.

مدیرکل آموزش متوسط نظری کشور تصریح کرد: در راستای تالیف کتب درسی فلسفه و منطق به نظرات اصلاحی معلمان در استانها و مناطق توجه خواهد شد و سرگروه های آموزشی که متخصصان این رشته هستند حلاجی کنند نقاط ضعف و قوت را و از وجود مشکلات علمی و آموزشی برای دانش آموزان جلوگیری کنند.