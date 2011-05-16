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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۱۳

در سال 89:

خیرین مدرسه ساز 1960 کلاس درس ساختند

بجنورد - خبر گزاری مهر: مشاور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: در سال گذشته خیرین مدرسه ساز 1966 کلاس درس ساختند.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد تقی صابری ظهر دوشنبه در سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در خراسان شمالی اظهار داشت: این تعداد کلاس ها در قالب 450 پروژه با 296 هزار و 770 متر زیربنا توسط خیرین مدرسه ساز در کشور ساخته شدند.

وی افزود: در اولین سال برگزاری  جشنواره خیرین مدرسه ساز نیزخیرین 17 میلیارد تومان کمک کردند.

وی خاطر نشان ساخت:: در دوازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز نیز خیرین مبلغی بالغ بر 750 میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز مدارس کمک کردند.

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی نیز گفت:تا پایان سال 100 مدرسه در خراسان شمالی ساخته می شود.

ابوالقاسم بابایی افزود:از سال 84 تاکنون 650 کلاس با اعتبار 70 میلیارد تومان از محل اعتبارانت ملی و استانی در استان ساخته شده است.

وی گفت: 336 خیر استان نیز از سال 85 تاکنون مبلغی بالغ بر 226 هزار و 541 میلیون ریال برای ساخت 107 فضای آموزشی کمک کرده اند.

بابایی تعداد کلاس های ساخته شده این تعداد فضای آموزشی را 309 کلاس عنوان کرد و گفت: امسال نیز بنیاد برکت در استان هشت مدرسه در قالب 31 کلاس درس می سازد.

در پایان جشنواره نیز از 24 خیر مدرسه ساز خراسان شمالی تقدیر شد.

کد مطلب 1313112

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