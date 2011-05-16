خیرین مدرسه ساز 1960 کلاس درس ساختند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد تقی صابری ظهر دوشنبه در سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در خراسان شمالی اظهار داشت: این تعداد کلاس ها در قالب 450 پروژه با 296 هزار و 770 متر زیربنا توسط خیرین مدرسه ساز در کشور ساخته شدند.

وی افزود: در اولین سال برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز نیزخیرین 17 میلیارد تومان کمک کردند.

وی خاطر نشان ساخت:: در دوازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز نیز خیرین مبلغی بالغ بر 750 میلیارد تومان برای ساخت و تجهیز مدارس کمک کردند.

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان شمالی نیز گفت:تا پایان سال 100 مدرسه در خراسان شمالی ساخته می شود.

ابوالقاسم بابایی افزود:از سال 84 تاکنون 650 کلاس با اعتبار 70 میلیارد تومان از محل اعتبارانت ملی و استانی در استان ساخته شده است.

وی گفت: 336 خیر استان نیز از سال 85 تاکنون مبلغی بالغ بر 226 هزار و 541 میلیون ریال برای ساخت 107 فضای آموزشی کمک کرده اند.

بابایی تعداد کلاس های ساخته شده این تعداد فضای آموزشی را 309 کلاس عنوان کرد و گفت: امسال نیز بنیاد برکت در استان هشت مدرسه در قالب 31 کلاس درس می سازد.

در پایان جشنواره نیز از 24 خیر مدرسه ساز خراسان شمالی تقدیر شد.