آب شدن کوه یخی صهیونیستی زیر آفتاب انقلابهای عربی

رژیم صهیونیستی حدود 63 سال پیش در سایه نیرنگ آمریکا و انگلیس و غفلت مسلمانان و تلاش صهیونیستها در فلسطین اشغالی شکل گرفت و با تکیه بر حمایت های متحدان غربی خود به ویژه آمریکا فجایع بزرگ و باور نکردنی را برای رسیدن به خواسته های نامشروع خود در این منطقه به بار آورد.

آمریکا نیز در طول این سالها برای بقای این عروسک صهیونیستی خود از هیچ اقدامی دریغ نکرده و با رویکردی یکجانبه به قیمت نقض حقوق بشر و لگد مال کردن حقوق ملت فلسطین سعی در ریشه دار کردن و ثبات بیشتر حکومت نامشروع و ساختگی اسرائیل کرد .

سیاست صهیونیستها از ابتدا تا کنون بر پایه نظامی گری و خشونت استوار بوده و خون هزاران تن از مردم بی گناه فلسطین در رگهای این رژیم غاصب جریان دارد.

اما با ظهور انقلابهای عربی و در حقیقت بهار عربی عروسک صهیونیستی ساخت آمریکا و متحدان غربی اش در منطقه دچار سرگشتگی و درماندگی شد و روز به روز خود را بیشتر تحت فشار این انقلابها و تاثیرات آن احساس می کند.

روزنامه العرب الیوم نیز در مقاله ای در تایید این موضوع نوشته بود که تغییر واقعیت عربی در حقیقت به نفع امت عربی است که این موضوع، اسرائیل و همه دشمنان امت عربی را نگران می کند چرا که این تغییر کشورهای عربی را موظف به این می کند تا خواستار توقف تجاوزگری اسرائیل و همچنین توقف شهرکسازی و پایان اشغالگری سرزمین فلسطین باشند.

به این ترتیب کوه یخی رژیم صهیونیستی که به گفته سفیر آمریکا در تل آویو از داراییهای بزرگ ایالات متحده محسوب می شود و آمریکا برای بقای آن از هیچ کمکی دریغ نمی کند زیر آفتاب انقلابهای عربی در حال آب شدن و از بین رفتن است و متحدان غربی اش نیز عاجزانه نظاره گر این نابودی هستند.

آشتی بین گروههای فلسطینی فتح و حماس که آن هم از تاثیرات انقلابهای عربی به ویژه در مصر بود و با حمایت این کشور صورت گرفت شوک بزرگی بود که به رژیم صهیونیستی وارد شده و موجودیت این رژیم را شدیدا به خطر انداخته به گونه ای که یک مرکز مطالعات غربی با اشاره به تحولات پر شتاب در جهان عرب آن را عاملی برای منزوی شدن بیشتر رژیم صهیونیستی و افزایش فشارها علیه این رژیم دانست.

در گزارش این مرکز همچنین آمده است: توافقنامه آشتی ملی سبب می شود که تلاشها برای شناسایی دولت مستقل فلسطینی با شدت بیشتری دنبال شود و اتحادیه اروپا و آمریکا را در مقابل چالش جدیدی قرار می دهد.

این گزارش تاکید می کند که تغییرات اساسی در منطقه، اوضاع را برای رژیم صهیونیستی نابسامان کرده است، زیرا رژیم حسنی مبارک یکی از همپیمانان راهبردی اسرائیل بود و با از بین رفتن این رژیم امنیت اسرائیل به خطر افتاده است.

به این ترتیب رژیم اسرائیل که همواره ترجیح می داد اعراب منطقه با یکدیگر درگیر و ضعیف باشند و در غفلت به سر ببرند اکنون با بیداری ملتهای منطقه مواجه شده و تمام نقشه های خود را نقش بر آب می بیند.

به این ترتیب این رژیم که تحت حمایت متحدان پر قدرت غربی خود به خیال خود می خواست پرو بال خود در منطقه را روز به روز بیشتر باز کرده و میدان مانور خود را گسترش دهد اکنون زیر چکمه های پر توان انقلابهای عربی در حال له شدن است و نفسهای آخر خود را می کشد.

این در حالی است که سازندگان این رژیم جعلی نیز برای نجات آن درمانده اند و به هر دری می زنند با بن بست مواجه می شوند.

می توان گفت کناره گیری ناگهانی فرستاده ویژه اوباما در خاورمیانه در شرایط فعلی که اوباما در راه سیاستهای یکجانبه گرایانه و مدافع منافع اسرائیل بسیار به وی دلبسته بود حکایت از ناکامی آمریکا در دفاع از این متحد ساختگی خود در منطقه دارد.

روزنامه زوددویچه سایتونگ نیز در مطلبی در این باره نوشته بود: "جرج میچل" فرستاده ویژه اوباما در خاورمیانه هیچ اختلاف و تضادی را غیر قابل حل نمی دانست. اما وی بعد از دو سال تلاش بی ثمر با سرخوردگی و ناتوانی در پیشبرد گرایش متوقف شده صلح در خاورمیانه تسلیم شده و کناره گیری کرد.

این روزنامه آلمانی همچنین نوشت: کناره گیری این میانجی بنام هیچ نشانه خوبی برای روند صلح مد نظر آمریکا در خاورمیانه نیست.

این در حالی است که اسرائیل این روزها و در سالروز نکبت در حالی که موجودیت خود را شدیدا در خطر می بیند هنوز هم از رویکرد خشونت طلبانه خود دست برنداشته و وحشیانه در پی سرکوب کردن موج خشم و بیداری ملتهای عرب در دفاع از مردم فلسطین است . غافل از اینکه هر چه بیشتر دست و پا بزند بیشتر در دریای بیداری انقلابهای عربی غوطه ور شده و نفسهایش به شماره خواهد افتاد.