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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۳۱

نمایشگاه فعالیت‌های روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد برپا می‌شود

نمایشگاه فعالیت‌های روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد برپا می‌شود

نمایشگاهی از مجموعه فعالیت‌های روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی 27 اردیبهشت ماه از ساعــت 8 تا 19 در کتابخانه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  روابط عمومی این کتابخانه از سال 1385 در راستای توسعه فرهنگی و با هدف اطلاع رسانی و آشنایی اذهان عمومی با خدمات کتابخانه تاسیس شد.

از آن زمان تاکنون فعالیت‌های مختلفی در این بخش از جمله برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، تولید خبرنامه داخلی، ارتباط موثر با اصحاب رسانه‌ها و سازمان‌ها ، برگزاری کلاس‌های آموزشی و ... انجام گرفته است.

در این نمایشگاه مجموعه فعالیت‌های فوق و همچنین کتابشناسی کاملی از منابع موجود در کتابخانه با موضوع ارتباطات و روابط عمومی با 168عنوان تهیه و در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

بازدید از این نمایشگاه که در محل کتابخانه واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل بزرگراه همت برگزار می‌شود، برای عموم افراد آزاد است.

کد مطلب 1313121

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