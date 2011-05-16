به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی این کتابخانه از سال 1385 در راستای توسعه فرهنگی و با هدف اطلاع رسانی و آشنایی اذهان عمومی با خدمات کتابخانه تاسیس شد.

از آن زمان تاکنون فعالیت‌های مختلفی در این بخش از جمله برگزاری همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، تولید خبرنامه داخلی، ارتباط موثر با اصحاب رسانه‌ها و سازمان‌ها ، برگزاری کلاس‌های آموزشی و ... انجام گرفته است.

در این نمایشگاه مجموعه فعالیت‌های فوق و همچنین کتابشناسی کاملی از منابع موجود در کتابخانه با موضوع ارتباطات و روابط عمومی با 168عنوان تهیه و در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

بازدید از این نمایشگاه که در محل کتابخانه واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل بزرگراه همت برگزار می‌شود، برای عموم افراد آزاد است.