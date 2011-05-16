معاون استانداری ایلام بر تسریع در احداث "موزه دا" تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام صحبت الله رحمانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری دفاع مقدس استان که در محل دفتر استاندار برگزار شد، گفت: با توجه به پیشینه پرافتخار استان ایلام در دوران دفاع مقدس، نیازمند احداث موزه هایی که بتوانند مقاومت و تأثیرات مهم مردم ما در این دوران را بخوبی بازگو کند، هستیم.
وی افزود: مردم ایلام از پیشگامان شجاع در حفظ و حراست از میهن اسلامی مان بوده و باید این موضوع از طریق های مختلف فرهنگسازی و اطلاع رسانی شود.
وی در بخش دیگری از بیانات خود تصریح کرد: اداره منابع طبیعی در خصوص واگذاری زمینهای مناسب جهت احداث موزه اقدام نماید تا نسبت به جذب اعتبارات ملی و استانی برساخت آن اقدام شود.
این مسئول با انتقاد از فرصت سوزیها در احداث فعالیتهای عمرانی خواستار تسریع در انجام پروژه ها شد.
رحمانی در خصوص موزه دا نیز بیان کرد: این ایده مترقی بود که موزه زنان در این مکان تثبیت شد و به جایگاهی تبدیل شده که نقش زنان شهیده استان را نشان می دهد و این موضوع بسیار دارای اهمیت است.
وی گفت: در بحث موضوع آزاد سازی مهران، حرکات و اقداماتی بصورت گسترده انجام شده که مهمترین آن مشخص شدن هفته پایداری در تقویم ملی است.
وی اضافه کرد: برای هفته پایداری امسال که فرصت بسیار مناسبی برای معرفی استان و نقش برجسته آن در سطح ملی می باشد، باید از هم اکنون ستاد هفته پایداری تشکیل و برنامه ریزی کرد.
معاون استاندار ایلام در ادامه بر ایجاد زیرساختهای دفاع مقدس در سطح استان تأکید کرد.
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