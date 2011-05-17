هیئتهای ورزشی البرز آمارهای جامع از فعالیتهای خود داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم کلهر افزود: نشست مشترک هیئتهای ورزشی استان البرز با مسئولان اداره کل تربیت بدنی در خصوص برگزاری مجمع انتخابات با حضور روسا ،نایب رئیسان و دبیران هیاتهای ورزشی در سالن اجتماعات اداره کل تربیت بدنی برگزار شد.

وی ادامه داد: تربیت بدنی کرج پتانسیلهای لازم برای اداره کل شدن را از سالهای قبل داشت و اکنون با تلاش هیئتهای استان البرز باید از حقانیت ورزش این استان تازه تاسیس دفاع شود.

این مسئول عنوان کرد: ابتدایی ترین کار هیاتهای ورزشی داشتن آمار صحیح و جامع از فعالیتهای خود است و باید اطلاعات خود را در خصوص برگزاری مجامع هیاتها و انتخابات آن افزایش دهند.

وی یادآور شد: لازم است به هیئت کاراته به دلیل کسب مقام اول در جدول رده بندی فدراسیون کاراته و همچنین کسب قهرمانی تکواندو کاران کرجی در رقابتهای جهانی تبریک بگوییم.



تقدیر از 50 مربی منتخب ژیمناستیک کرج

طی مراسمی مربیان برتر و منتخب ژیماستیک کرج تقدیر شدند ضمن اینکه در این مراسم از 15 مربی زن و 25 مربی مرد و همچنین 15 قهرمان ملی و کشوری تقدیربه عمل آمد.

مراسم تجلیل از مربیان با حضور جمع کثیری از مسئولان اداره کل تربیت بدنی استان البرز، مسئولان شهری و خانواده های ورزشکاران برگزارشد ضمن اینکه قهرمانان و نونهالان پسر و دختر نیز در این مراسم به اجرای حرکات نمایشی پرداختند.

شعبان حسنی مسئول برگزاری این همایش در حاشیه این مراسم از حضور مسئولان و ورزشکاران و همچنین انجام حرکات آکروبات ( آکروژیم) توسط هنرمندان شرکت فرهنگی ورزشی آرشام تقدیر به عمل آورد.