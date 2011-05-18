کالبدشکافی ابزار قدیمی/ شکلی که دوربین و تلفن پس از سقوط پیدا می کنند!

به گزارش خبرگزاری مهر، مک للان در این مجموعه چندین ابزار قدیمی را انتخاب و جزئی ترین قطعات آن را از یکدیگر جدا کرده است تا طراحی، سر هم بندی و عملکرد داخلی این ابزارها به خوبی آشکار شوند.

سپس این قطعات تجزیه شده از ارتفاع کمی به پایین پرتاب می شدند و "مک للان" با سرعت بالا از آنها عکاسی می کرد تا بتواند حرکت قطعات مختلف آنها را ثبت کند. وی برای تهیه این مجموعه عکس یک سال زمان صرف کرده است. ابزارهای عکاسی شده از فروشگاه های وسایل قدیمی خریداری شده بودند و یا مک للان آنها را از کنار خیابان و از میان زباله ها یافته بود.

وی می گوید برای اینکه با این ابزار فرسوده برخوردی منصفانه داشته باشد و برای اینکه نشان دهد چه بر سر این ابزارها گذشته که در نهایت به این شکل درآمده اند، این مجموعه را تهیه کرده است. به گفته مک للان وی با قطعه قطعه کردن درست این ابزارها توانسته نسبت به هنر طراحی و سر هم بندی قطعات دیدگاه تازه ای پیدا کند.

قطعه قطعه سازی ماشین تایپ نسبت به دیگر ابزارها زمان بیشتری را صرف کرده است و تجزیه قطعات دوربین دشوار ترین کار این مجموعه بوده است زیرا لنز دوربینها ساختاری ویژه دارد که جداسازی قطعات آن نیازمند مهارتی بالا است، سر هم بندی تمامی این قطعات نیز نیازمند مهارت خاصی خواهد بود.

پس از جدا شدن قطعات، مک للان آنها را با ترتیبی خاص در کنار یکدیگر می چید به طوری که هر قطعه در کنار قطعه ای قرار بگیرد که با یکدیگر در ارتباطند. آغاز قطعه قطعه سازی هر یک از این ابزارها به تنهایی تا پایان روند عکاسی از آنها، سه روز زمان نیاز داشته است:

قطعات یک ماشین تایپ، ابزاری که طولانی ترین روند تجزیه را داشته است

پرتاب ماشین تایپ از ارتفاع، دقت تجزیه ابزار به اندازه ای بوده که گویی ماشین تایپ منفجر شده است

تمام قطعات یک دوربین عکاسی پنتاکس قدیمی

سرنوشت دوربین پس از سقوط

قطعات تلفنی قدیمی

و سقوط از ارتفاع...

اجزای یک ساعت کوکی فرسوده

اجزای یک ساعت قدیمی دیگر