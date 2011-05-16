تولید 100هزارخودرو در ایران خودرو تبریز طی دو سال

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صادقیان، در تور رسانه ای خبرنگاران از مجموعه گسترش فولاد تبریز که که از صبح تا شامگاه شنبه طول کشید گفت: کارخانه ایران خودرو تبریز که در حد فاصل تبریز و آذرشهر در زمینی به وسعت 14 هکتار احداث شده با مشارکت گروه سرمایه گذاری دریک و شرکت ایران خودرو فعالیت خود را از سال 85 با هدف دستیابی به تولید انبوه و استقرار فن آوری خودروسازی در منطقه آغاز کرد و آرزوی دیرینه مردم آذربایجان را در ایجاد یک کارخانه تولید خورود جامه عمل پوشاند.

خط تولید موتور پایه گازسوزدر بنیان دیزل تبریز می شود

هیئت بازدید کننده در این دیدار، در شرکت بنیان دیزل تبریز حضور یافته و از نزدیک با چگونگی تولید موتورهای دیزلی آشنا شدند.

در این بازدید، نوریان معاون اجرایی شرکت بنیان دیزل تبریز با بیان اینکه این شرکت با بیش از 40 سال تجربه در زمینه تولید موتورهای دیزلی یکی از نخستین تولیدکنندگان این نوع موتورها در ایران به شمار می رود، افزود: چشم انداز آتی این شرکت را به طور خلاصه می توان در ایجاد خط تولید موتور پایه گازسوز و تولید موتور دیزل برای خوردوهای سواری ترسیم کرد.

این مقام مسئول اظهار داشت: شرکت بنیان دیزل در سال 48 تحت لیسانس شرکت درمن انگلستان و با هدف مونتاژ این نوع موتورها تاسیس شد و فعالیت خود را از سال 50 آغاز کرد و در سال 55 نیز طی قراردادی با شرکت ولوو سوئد، خط مونتاژ و تست موتورهای شرکت فوق را برای نصب در کامیون های تولیدی شرکت زامیاد راه اندازی کرد.

معاون اجرایی شرکت بنیان دیزل تبریز اظهار داشت: شرکت بنیان دیزل در کنار تولید و مونتاژ موتورهای دیزلی از سال 76 برای سایر شرکت های موتورساز کشور نیز خدمات ارائه می کند.

به گفته وی شرکت بنیان دیزل در بهمن سال 86 از طریق بورس اوراق بهادار توسط سرمایه گذاری فولادگستر کوثر خریداری شد و در کمتر از یک سال با برنامه ریزی های مختلف تولیدی و فنی توانست با ساخت و راه اندازی خط مونتاژ موتور و ژنراتور، سهم عمده ای از بازار فروش را در سطح کشور کسب کند.

نوریان، اضافه کرد: این شرکت در جهت توسعه فعالیت های تولیدی خود اقدام به ساخت و مونتاژ مجموعه های خودرو کرده که در حال حاضر مونتاژ اکسل عقب در این شرکت راه اندازی شده و روزانه با تولید 400 دستگاه از این محصول، نیاز کل ایران خودرو تبریز را تامین می کند.

معاون اجرایی شرکت بنیان دیزل تبریز افزود: در همین راستا تولید و مونتاژ سایر مجموعه های خودرو نیز در دست بررسی است.

ظرفیت نوردی مجتمع فولاد بناب به 4.5 میلیون تن در سال افزایش می یابد

خبرنگاران سپس به بناب رفته و مجتمع فولاد این شهر را نیز از نزدیک مورد بازدید قرار دادند.

در جریان این بازدید روشن رنجبر، معاون بهره برداری گسترش فولاد تبریز اعلام کرد: ظرفیت اسمی این مجتمع تولیدی بیش از 3.5 میلیون مقاطع مختلف فولادی در سال است که میان کل تولیدکنندگان فولاد اعم از خصوصی و دولتی در بخش نورد مقاطع گرد، سنگین و نیمه سنگین مقام اول را داراست و با توجه به پروژه های در دست احداث، ظرفیت تولید نوردی مجتمع فولاد بناب در سال جاری به 4.5 مییلون تن در سال با 90 خط تولید خواهد رسید.

وی با یادآوری افتتاح نخستین کارخانه ذوب و ریخته گری پیوسته به ظرفیت 500 هزار تن همراه با دو خط نورد هرکدام 500 هزار تن در سال گذشته با حضور رئیس جمهوری افتتاح شد، اظهار داشت: ظرفیت کارخانجات ذوب این مجتمع از 500 هزار تن در سال به یک میلیون تن در پایان سال 89 رسیده که این ظرفیت به 1.5 میلیون تن در سال تا خرداد ماه امسال خواهد رسید.

روشن رنجبر، اظهار داشت: مجتمع فولاد بناب با دارابودن پیشرفته ترین تجهیزات و ابزارآلات آزمایشگاهی و همچنین جذب منابع انسانی متخصص، محصولات خود را به طور مستمر تحت کنترل کیفی قرار داده و در این ارتباط موفق به اخذ گواهی استانداردهای ملی و نیز بین المللی ISO9001-2008 برای تولیدات خود شده است.

وی توضیح داد: هم اکنون انواع شمش های فولادی و میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی در اندازه های مختلف در قالب هفت خط تولید نورود و یک واحد ذوب و ریخته گری پیوسته در این مجتمع در حال تولید است.

مجتمع فولاد بناب از چندین شرکت بزرگ فولادی کشور شامل کارخانجات ذوب و نورد گرم و احیاء مستقیم با هدف فعالیت در زمینه های گوناگون صنعت فولاد تشکیل شده و فعالیت خود را از سال 83 در زمینی به مساخت 140 هکتار در شهرک صنعتی بناب از توابع آذربایجان شرقی آغاز کرده است.

مجتمع فولاد عجب شیر به زودی راه اندازی می شود

در ادامه بازدید خبرنگاران از مجموعه توسعه سرمایه گذاری دریک، مجتمع در شرف افتتاح فولاد عجب شیر را مورد بازدید قرار دادند.

این مجتمع در زمینی به مساحت 150 هکتار به فاصله شش کیلومتر از مجتمع فولاد بناب در منطقه صنعتی خضرلو از توابع عجب شیر با امکانات زیربنایی تاسیس شده است.

به گفته روشن رنجبر، معاون بهره برداری گسترش فولاد تبریز از طرح های مجتمع فولاد عجب شیر می توان به کارخانجات ذوب و ریخته گری پیوسته برای تولید انواع شمش فولادی در ابعاد مختلف با ظرفیت 500 هزار تن اشاره کرد.

وی افزود: از دیگر طرح های در دست اقدام مجتمع یاد شده واحد احیاء مستقم و کارخانجات ذوب و ریخته گری پیوسته هر کدام به ظرفیت 1.5 میلیون تن در سال و همچنین ایجاد یک واحد نیروگاهی به روش سیکل ترکیبی به ظرفیت 500 مگاوات است.

درپاد، برنامه تولید پروفیل های باز و بسته را تعقیب می کند

خبرنگاران همچنین در بازدید از کارخانجات گروه صنعتی درپاد تبریز با چگونگی تولید انواع ورق گالوانیزه و لوله های گالوانیزه، لوله های مبلی، صنعتی، آب و گاز آشنا شده و با مسئولین این گروه صنعتی گفتگو کردند.

در این بازدید، روشن رنجبر معاون بهره برداری گسترش فولاد تبریز به خبرنگاران گفت: گروه صنعتی درپاد در اجرای طرح های توسعه ای خود تولید پروفیل باز و بسته را در برنامه آتی خود دارد.

معاون بهره برداری گسترش فولاد تبریز افزود: درپاد همچنین به زودی انواع گاردریل، ناودانی، نبشی، و لوله های ای پی آی( API ) را تولید و روانه بازار خواهد کرد.

این مقام مسئول یادآور شد: شرکت درپاد تمامی محصولات خود را به طور مستمر تحت کنترل قرار داده و در این ارتباط موفق به اخذ گواهی های استاتندارد ملی و نیز بین المللی شده است.

خط تولید کانکس های پیش ساخته به روش مونتاژ سریع راه اندازی می شود

معاون بهره برداری گسترش فولاد تبریز همچنین در بازدید خبرنگاران از این گروه گفت: تولید کانکس هایی به ابعاد مختلف به صورت ثابت و پیش ساخته با روش مونتاژ سریع از برنامه های این شرکت جهت اجرا در آینده نزدیک است.

وی افزود: کارخانجات یاقوت صنعت تبریز از شرکت های مطرح در زمینه ساخت سوله، سازه های فلزی، جرثقیل های سقفی و نیز نصب آن ها در سطح کشور است.

روشن رنجبر، اظهار داشت: این کارخانجات که به جدیدترین و بهترین ماشین آلات تولید استراکچرهای فلزی، سوله ها و جرثقیل های سقفی مجهز است، در زمینی به مساخت 15 هکتار ایجاد شده است.

شرکت وتوسعه سرمایه گذاری "دریک" با سرمایه گذاری صد درصد خصوصی و ایجاد چندین مجتمع و کارخانه بزرگ صنعتی پایه گذاری و فعلیت خود را آغاز کرده است.

در حال حاضر این شرکت در زیر مجوعه سه هلدینگ تخصصی سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز، سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر و سرمایه گذاری آتا فعالیت می کند و توانسته است بیش از 36 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

"دریک" نام سکه طلا در عهد هخامنشی است که دارای عیار و اعتبار بسیار بالایی بوده و ضرب این سکه از امتیازات خصوص پادشاهان آن زمان است.

گفتنی است، در این تور خبری جمعی از اصحاب رسانه آذربایجان شرقی از مجموعه توسعه سرمایه گذاری "دریک" از جمله شرکت بنیان دیزل، مجتمع فولاد بناب، فولاد عجب شیر، ایرانخودرو تبریز، گروه صنعتی درپاد و کارخانجات یاقوت صنعت تبریز بازدید و از مراحل فعالیت و نیز طرح های توسعه ای و در شرف افتتاح این مجموعه ها خبر، گزارش و عکس تهیه کردند.

در این بازدید که به مناسبت روز ارتباطات انجام شد علاوه بر خبرنگاران نشریه های محلی، نمایندگان رسانه های سراسری و خبرگزاری ها و همچنین تعدادی از مسئولان روابط عمومی دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی حضور داشتند.