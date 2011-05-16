روابط عمومی ها در ارائه گزارش صادق باشند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر یکشنبه در نخستین جشنواره روابط عمومی های برتر آذربایجان شرقی اظهار داشت: گزارش های ارائه شده توسط روابط عمومی ها به مدیران نباید مبالغه آمیز بوده و اصل صداقت به خوبی رعایت شده باشد.

وی با بیان اینکه عدم ذکر نکات منفی و برجسته کردن نقاط قوت در گزارش دهی روابط عمومی ها مورد تائید نیست، افزود: گاهی دیده می شود که روابط عمومی ها نقاط قوت را مورد تاکید قرار داده و از پرداختن به نکات منفی در گزارش ها غافل می شوند که ضرورت دارد آنچه واقعیت است باید گزارش شود.

وی با تاکید بر اینکه در انعکاس رویدادهای سازمان نیز باید اصل صداقت رعایت شود، اظهار داشت: در صورت بی توجهی به این اصل، بروز سلب اعتماد متصور است.

امام جمعه تبریز افزود: مطابق آموزه های دینی دلسوز بودن، گره گشایی از مشکلات مردم و گام برداشتن در مسیر تحصیل رضایتمندی مردم در ضمن خوشرو بودن از صفات مدیران است که باید روابط عمومی ها نیز مورد توجه قرار دهند.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه وظایف روابط عمومی ها خطیر و سنگین است، اضافه کرد: با توجه به اینکه برقراری نمازهای جماعت و نیز برگزاری کلاس های تفسیر قرآن در برخی از دستگاه ها جزو وظایف روابط عمومی هاست باید نسبت به اهلیت داشتن مفسران قرآن حساسیت زیادی به خرج داد.

وی با اشاره به اینکه تفسیر قرآن کریم کار هر شخص نیست، گفت: برخی از افراد در جلسات تفسیر قرآن کریم حرف هایی می زنند که فضا را متشنج کرده و اسباب بگومگو را فراهم می کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه جای تاسف دارد که برخی از افراد مفسر قرآن شده اند، اضافه کرد: اگر مفسران قرآن کریم افراد غیرمعمم بودند باید مورد تحقیق قرار گرفته و در صورت احراز اهلیت، مسئولیت سخنرانی در جلسات تفسیر قرآن کریم را عهده دار شوند.