پروژه حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی تا سال 2014 تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر صدوق، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در سفری که یکی از ارزیابان بین المللی برای ارزیابی این پروژه به ایران داشت، ایشان سه گزینه را برای این پروژه پیشنهاد داده بودند که توقف پروژه هم یکی از گزینه ها بود چرا که به اعتقاد ایشان این طرح از مرحله طراحی که در سال 1381 انجام شده بود ، دارای اشکالاتی بوده که نهایتا منجر به عدم دستیابی به حداقل خروجی های پیش بینی شده در مدت زمان مقرر شده بود.

صدوق یادآور شد: اما گزینه های دیگری هم توسط آقای پیتر هانام، مطرح شد مثلا اینکه طرح تا پایان سال 1390 ادامه یابد تا بتوان دستاوردهای آن را جمع بندی و به تسهیلات جهانی محیط زیست ارائه داد و گزینه سوم هم این بود که چون کوههای زاگرس به عنوان بخشی از نقاط حساس تنوع زیستی دنیا در محدوده ایران – آناتولی حائز اهمیت بین المللی هستند لذا با ایجاد تغییرات ساختاری در طراحی و ساختار تشکیلاتی طرح این پروژه تا پایان سال 2014 تمدید شود.

معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست افزود: به همین منظور کمیته سه جانبه ای با حضور ریاست محترم برنامه عمران ملل متحد درایران، نماینده رابط صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست و مدیر اجرایی طرح در محل وزارت امور خارجه تشکیل شد و بعد از بررسی موضوع به رغم پیشنهاد ارزیاب بین المللی اجرای این پروژه را تا سال 2014 به تصویب رساندند.

وی افزود: لذا از هم اکنون نتایج ارزیابی میان دوره ای به عنوان پایه شروع کار در برنامه آینده قرارداده شد.

صدوق همچنین خواستار تامین اعتبارات ملی این پروژه به عنوان بخشی از تعهدات کشور جمهوری اسلامی ایران شد تا برنامه های این طرح درمدت زمان پیش بینی شده محقق شود.