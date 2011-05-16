رکابزن آلمانی قهرمان مرحله چهارم تور شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله چهارم از بیست و ششمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان امروز دوشنبه 26 اردیبهشتماه در مسیر 120 کیلومتری سراب - تبریز و با قهرمانی رکابزنی از آلمان برگزار شد.
در پایان مسابقه امروز، "مارکوس ایشلر" از تیم MST آلمان با زمان دو ساعت و 49 دقیقه و 48 ثانیه در رده اول قرار گرفت. امیر محمدی از تیم پانای اردبیل و "کیوس کدسالو" از تیم میشی ایتالیا هر دو با همین زمان دوم و سوم شدند.
در پایان این مرحله از تور بینالمللی دوچرخهسوار آذربایجان، مهدی سهرابی از تیم پتروشیمی تبریز ضمن ایستادن در صدر جدول رده بندی رکابزنان حاضر در تور، عنوان برترین رکابزنان آسیایی را از آن خود کرد و فردا در پنجمین روز این تور بین المللی با پیراهن طلایی رکابز خواهد زد.
هر دو پیراهن کوهستان و امتیازی این تور هم همچنان بر تن "آلکسی ریاکف" از قزاقستان هست. تیم پتروشیمی تبریز هم عنوان نخست تیمی را از آن خود دارد.
فردا سه شنبه 27 اردیبهشتماه ودر ادامه این تور بینالمللی رکابزنان در مرحله پنجم، مسیر 185 کیلومتری شبستر- ارومیه را طی خواهند کرد. بیست و ششمین دوره تور بینالمللی دوچرخهسواری آذربایجان با حضور 14 تیم خارجی و 6 تیم داخلی از 23 تا 28 اردیبهشتماه در استان های شمال غرب کشور برگزار می شود.
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