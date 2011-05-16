به گزارش خبرنگار مهر ، پیکر بانو مدرسی مادر حجت الاسلام پور محمدی فردا ـ سهشنبه 27 اردیبهشتماه از مسجد امام حسن عسکری (ع) قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) و سپس به سمت قبرستان شیخان قم تشییع خواهد شد.
مراسم ترحیم بانو مدرسی نیز شامگاه سهشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینیه سیدالشهدای قم برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، همچنین مجلس ترحیمی به مناسبت درگذشت بانو مدرسی، روز دوم خردادماه در مسجد نور تهران برگزار میشود.
خبرگزاری مهر مصیبت وارده را به حجت الاسلام پور محمدی و سایر بازماندگان آن مرحوم تسلیت می گوید .
