علی جنتی: عربستان مجبور به خروج نظامیانش از بحرین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان حاضر در نشست بررسی تحولات و خیزشهای نوین جهان عرب که امروز دوشنبه در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، با اشاره به تحولات اخیر در خاورمیانه آینده این تحولات را بسیار مهم و تعیین کننده دانستند.

در ابتدای این نشست "علی جنتی" سفیر سابق ایران در کویت و کارشناس مسائل خاورمیانه اظهار داشت: خیزشهایی که هم اکنون در جهان عرب رخ داده است توجه تمام تحلیلگران منطقه ای و جهانی را به خود جلب کرده است.

وی تاکید کرد: برخلاف برخی اظهار نظرها در بحرین قیام تنها از سوی شیعیان نیست، بلکه از سوی دیگر گروه ها نیز حمایت می شود. دخالت نظامی عربستان در این کشور بیانگر میزان هراس بالای آنها از این تحولات است.

وی افزود: اما این دخالت نتیجه ای نخواهد داد و در نهایت عربستان مجبور به خارج کردن نیروهای خود از بحرین خواهد شد.

جنتی با ابراز امیدواری به اینکه در آینده شاهد تحولاتی به نفع منطقه و علیه رژیم صهیونیستی باشیم، تاکید کرد: این خیزشهای مردمی در نهایت به نظر می رسد سبب شکل گیری خاورمیانه جدید شود.

وی تاکید کرد: نقطه مشترک کشورهای عربی وجود دیکتاتوری همچنین فقر و بی عدالتی و اختلاف طبقاتی است که عامل دیگر بیداری اسلامی نیز با توجه به گرایشهای ضد صهیونسیتی مردم جهان عرب در آن نقش داشته است.