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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

در آذربایجان شرقی/

انتقال زندان های تبریز و اهر به خارج از شهر در اولویت قرار گرفت

انتقال زندان های تبریز و اهر به خارج از شهر در اولویت قرار گرفت

اهر - خبرگزاری مهر: معاون اداره کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان شرقی، انتقال زندان های اهر و تبریز به خارج از شهر را از اولویت های اصلی این اداره کل اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یاری ظهر دوشنبه در جلسه مجمع عمومی انجمن حمایت از زندانیان اهر، اظهار داشت: در راستای انتقال زندانها به خارج از شهرها، زندان جدید اهر با استفاده از اعتبارات ملی در حال ساخت است.

وی انجام برنامه های فرهنگی برای زندانیان را از اولویت های دیگر این اداره کل عنوان کرد و افزود: طرح نسیم مهر در پنج خرداد ماه همزمان با سراسر کشور جهت حمایت از خانواده های زندانیان در آذربایجان شرقی برگزار می شود.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام نظری دادستان عمومی و انقلاب اهر نیز از افزایش 50 درصدی در آمدهای نقدی و غیر نقدی انجمن حمایت از زندانیان اهر خبر داد و افزود: 82 خانوار به طور مداوم و 122 خانوار به طور موردی تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان اهر است.

کد مطلب 1313189

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