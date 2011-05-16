بانوان فارس نائب قهرمان دو و میدانی کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مربی تیم دو ومیدانی فارس در این خصوص گفت: پس از کسب عنوان قهرمانی بزرگسالان آقایان کشور، بانوان فارس نیز با کسب چهار مدال طلا، پنج نقره و چهار برنز بر سکوی نایب قهرمانی دو ومیدانی کشور ایستادند.

شهین شیبانی ادامه داد: رقابتهای دو ومیدانی قهرمانی بزرگسالان بانوان کشور در سطح بسیار بالایی و با حضور تمام مدعیان برگزار شد که تیم فارس با اختلاف یک مدال طلا در حالیکه در مدال های نقره از استان تهران پیش بود بر سکوی نایب قهرمانی قرار گرفت.

وی افزود: در این مسابقات که با قهرمانی تهران، نائب قهرمانی فارس و عنوان سومی اردبیل به پایان رسید، الناز کمپانی از فارس با کسب سه نشان طلا به عنوان ستاره مسابقات معرفی شد.

نتایج ورزشکاران استان در این رقابتها به این ترتیب است:

100 متر با مانع: الناز کمپانی مقام اول

3000 متر: مهسا کشاوز مقام اول

4در 100 متر (زهرا رئیسی،مینا نوروزی،الناز کمپانی،ندا سلطانی) مقام اول

4 در 400متر (الناز کمپانی،سمیرا آسمانی،پریسا بذری،حکیمه مقیمی) مقام اول

100 متر: زهرا رئیسی مقام دوم

400 متر: حکیمه مقیمی مقام دوم

100 متر با مانع: مینا نوروزی مقام دوم

200 متر: زهرا رئیسی مقام دوم

پرتاب وزنه: مریم نوروزی مقام دوم

پرتاب وزنه: نجمه لطیفی مقام سوم

پرش سه گام: مریم شفیعی مقام سوم

هفت گانه: مینا نوروزی مقام سوم

800 متر: حکیمه مقیمی مقام سوم