۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

طرح جدید کمیته امداد منطقه 18 تهران برای مبارزه با فقرفرهنگی

کمیته امداد امام خمینی ( ره) منطقه 18 تهران طرح جدیدی را تحت عنوان همیار دانش آموز برای مبارزه با پدیده فقر فرهنگی در دستور کار قرار داده و از کلیه افرادی که آمادگی مشارکت در این زمینه را دارند دعوت به همکاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اطلاعیه ای که در این خصوص به دفتر خبرگزاری مهر نمابر شده آمده است: بدون شک پرداختن به مسائل خانواده در مقوله حمایت باید کاملا با  نگاه علمی و با در نظر گرفتن کلیه ابعاد آن از نظر فرهنگی و اجتماعی محقق شده و در تعریف بدترین نوع فقر ، فقر فرهنگی جزء اولی ترین معضلات مبتلابه خانواده و جامعه به شمار می رود .

طرح اکرام ایتام با هدف رفع و رجوع عزتمندانه نیازهای مادی خانواده های گرانقدر ایتام پس از 10 سال فعالیت و گذر از گام نخست که صرفا به تامین نیازهای مادی می پرداخت  هم اکنون در طرح همیار دانش آموز ضمن شناسایی نیازهای تحصیلی ، فرهنگی و آموزشی فرزندان تحت حمایت که دچار افت شدید تحصیلی بوده یا نیازمند گذراندن دوره های آموزشی ویژه هستند ، با برنامه ریزی هدفمند اقدام به تعالی و ارتقاء سطح فرهنگی این عزیزان می کند .
 
بدین منظور ضمن دعوت از افراد علاقه مند به همکاری از جمله : فرهنگیان ، اساتید محترم حوزه و دانشگاه ، دانشجویان و سایر افراد اقدام به برگزاری جلسات آموزشی به صورت گروهی و خصوصی می کند باشد که مورد قبول بارگاه لایزال رب منان قرار گیرد . انشاءالله.
 
زمنیه های همکاری در طرح همیار دانش آموز :
 کلاسهای تقویت بنیه تحصیلی مقاطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه دختران و پسران ، به صورت گروهی یا تخصصی در دروس پایه
 
 کلاسهای آمادگی کنکور
 
 کلاسهای آموزشی ویژه فرزندان خردسال ( منجمله : کلاس آموزش قرآن ، زبان انگلیسی ، خانه اسباب بازی )
 
 کلاسهای مشاوره خانواده
 
 کلاسهای آموزشی خانواده شامل : کارآفرینی ، بارش افکار ، ذهن خلاق ، احکام و اخلاق ، ...
 
 پشتیبان تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه
 
 فرآهم آوردن امکانات آموزشی ، فرهنگی ، اردویی
