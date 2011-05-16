طرح جدید کمیته امداد منطقه 18 تهران برای مبارزه با فقرفرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر در اطلاعیه ای که در این خصوص به دفتر خبرگزاری مهر نمابر شده آمده است: بدون شک پرداختن به مسائل خانواده در مقوله حمایت باید کاملا با نگاه علمی و با در نظر گرفتن کلیه ابعاد آن از نظر فرهنگی و اجتماعی محقق شده و در تعریف بدترین نوع فقر ، فقر فرهنگی جزء اولی ترین معضلات مبتلابه خانواده و جامعه به شمار می رود .

طرح اکرام ایتام با هدف رفع و رجوع عزتمندانه نیازهای مادی خانواده های گرانقدر ایتام پس از 10 سال فعالیت و گذر از گام نخست که صرفا به تامین نیازهای مادی می پرداخت هم اکنون در طرح همیار دانش آموز ضمن شناسایی نیازهای تحصیلی ، فرهنگی و آموزشی فرزندان تحت حمایت که دچار افت شدید تحصیلی بوده یا نیازمند گذراندن دوره های آموزشی ویژه هستند ، با برنامه ریزی هدفمند اقدام به تعالی و ارتقاء سطح فرهنگی این عزیزان می کند .



بدین منظور ضمن دعوت از افراد علاقه مند به همکاری از جمله : فرهنگیان ، اساتید محترم حوزه و دانشگاه ، دانشجویان و سایر افراد اقدام به برگزاری جلسات آموزشی به صورت گروهی و خصوصی می کند باشد که مورد قبول بارگاه لایزال رب منان قرار گیرد . انشاءالله.



زمنیه های همکاری در طرح همیار دانش آموز :

کلاسهای تقویت بنیه تحصیلی مقاطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه دختران و پسران ، به صورت گروهی یا تخصصی در دروس پایه



کلاسهای آمادگی کنکور



کلاسهای آموزشی ویژه فرزندان خردسال ( منجمله : کلاس آموزش قرآن ، زبان انگلیسی ، خانه اسباب بازی )



کلاسهای مشاوره خانواده



کلاسهای آموزشی خانواده شامل : کارآفرینی ، بارش افکار ، ذهن خلاق ، احکام و اخلاق ، ...



پشتیبان تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی از ابتدایی تا دانشگاه



فرآهم آوردن امکانات آموزشی ، فرهنگی ، اردویی