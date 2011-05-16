به گزارش خبرنگار مهر، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به عنوان بزرگترین پیمانکار پروژه های اجرایی و کلان کشور و دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی از پیشتازان رابطه با صنعت و پیشتاز اجرای پروژه های صنعتی و دانش بنیان امروز دوشنبه در حاشیه چهارمین همایش ملی صنایع فراساحل تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

این تفاهمنامه همکاری مشترک برای تعریف پروژه هایی در حوزه های مختلف عمرانی، ساخت سکوهای دریایی، اسکله های نفتی، انرژی های بالادستی، نیروگاهها، مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و محیط زیست، مترو، حفاری، تونلینگ و طراحی تاسیسات مرتبط بوده تا توانمندی دانش بنیان دانشگاه شریف به توانمندی عملیاتی قرارگاه خاتم الانبیاء تبدیل شود.

پس از امضای این تفاهمنامه به پیشنهاد طرفین قرار است کارگروههای تخصصی ویژه هر بخش تشکیل شود تا تفاهمنامه جنبه اجرایی به خود گیرد و عملیاتی شود.

در این تفاهمنامه بر زمینه های مختلف توانایی های تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاه های صنعتی کشور و توانمندی های اجرایی قرارگاه خاتم الانبیاء تاکید شده است تا با پیوند توانمندی دانشی این دانشگاه با توانمندی اجرایی قرارگاه خاتم الانبیاء یک توانمندی عملیاتی دانش بنیان بوجود آید و این تفاهمنامه نقطه تعامل تحقق توانمندی های عملیاتی و اجرایی دانش بنیان خواهد بود.

به گزارش مهر، در این تفاهمنامه تنها رئوس همکاری دو طرف قید شد و برنامه های کلی عملیاتی این پروژه در قالب قراردادهای مشترک، پژوهشکده های مشترک و شرکتهای مشترک از سوی کارگروههای تخصصی اولویت بندی خواهد شد.