30 بازارچه مشترک مرزی در کشور غیر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حمید صاف دل ظهر دوشنبه در جریان سفر به آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه هم اکنون 27 بازارچه مشترک مرزی در کشور در امر صادرات و واردات فعالیت می کنند، افزود: این در حالی است که تعداد بازارچه های مشترک مرزی کشور ایران با کشورهای همسایه 57 واحد است.

وی بازارچه مرزی "تمرچین" در شهرستان پیرانشهر استان آذربایجان غربی،" پرویز خان" در کرمانشاه و "باجگیران" در خراسان رضوی را فعال ترین بازارچه های مرزی کشور اعلام کرد و بیان داشت: در راستای فعال سازی و توسعه تجارت در بازارچه های مرزی از توسعه فعالیت های بخش خصوصی در این اماکن حمایت می کنیم .

بازارچه های شمالغرب کشور فعالترین بازارچه های ایران

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بازارچه های شمالغرب کشور فعالیت بیشتر نسبت به سایر بازارچه های کشور در حوزه صادارات و واردات دارند، اظهار داشت: طی سال گذشته از مجموع صادارت 30 میلیارد دلاری غیر نفتی در کشور، 400 میلیون دلار از طریق بازارچه های مرزی انجام شد.

صاف دل همچنین با اشاره به نقش استراتژیکی آذربایجان غربی در افزایش میزان صادرات غیر نفتی در کشور، افزود: سال گذشته 600 میلیون دلار کالا از این استان به کشورهای دیگر صادر شده که رقم قابل ملاحظه ای است.

وی بر لزوم فعال سازی هر چه بیشتر گمرکات کشور تاکید کرد و بیان داشت: با فعال شدن گمرکات مرزی نقش بازارچه های مشترک مرزی در امر صادرات و واردات کاهش خواهد یافت.

معاون وزیر بازگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران که برای افتتاح نمایشگاه ایران در اربیل عراق به ارومیه سفر کرده است افزود: این ششمین نمایشگاهی توانمندیهای ایران در اربیل عراق بوده که واحدهای تولید، صنعتی، خدماتی، کشاورزی و معدنی کشور محصولات خود را در آن عرضه خواهند کرد.

نمایشگاه اختصاصی ارائه توانمندیهای ایران در اربیل عراق از 27 تا 30 اردیبهشت ماه در 18 گروه کالایی با حضور تولید کنندگان 16 استان کشور با ظرفیت 130 غرفه به مدیریت آذربایجان غربی برگزار می شود.