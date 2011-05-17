شرایط متولی حوزه قرآن/ مشکلات ناشی از نداشتن متولی مشخص تشریح شد

احمد حاجی شریف معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن در سازمان دارالقرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با متولی مشخص در حوزه قرآن گفت: شک نیست که فقدان متولی مشخص در حوزه فعالیتهای قرآنی لطمه هایی را به عرصه قرآن وارد کرده است چرا که عملکردهای این حوزه دچار ناهماهنگی هستند .

حاجی شریف با اشاره به چندگانگی در نظام آموزشی قرآن به عنوان یکی از عرصه های فعالیتهای قرآنی به مطرح کردن این پرسش پرداخت که چند درصد از دانش آموزان فارغ التحصیل از دبیرستان دارای مهارت روخوانی و روانخوانی قرآن هستند؟

معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن در سازمان دارالقرآن کریم در ادامه اظهارات خود افزود: متولی مشخص حوزه قرآن باید دارای سه شرط مقبولیت، مشروعیت و سابقه اجرایی در این عرصه باشد. در میان تمام دستگاههایی که کارهای اجرایی می کنند باید بررسی کرد که کدام یک چنین شرایطی را دارند.

وی با اشاره به ضرورت دست یافتن حوزه فعالیتهای قرآنی به یک انسجام مطلوب گفت: وضعیت کنونی این عرصه به هیچ وجه نتایج و ثمرات مطلوبی را به دنبال ندارد.