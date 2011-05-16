عنایت رهبر انقلاب به ورزش قم اتفاقی بزرگ در ورزش کشور بود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله چمن گلی که برای بازدید از وضعیت ورزش قم و بررسی مسائل، مشکلات و تنگناهای ورزش قم در تربیت بدنی حضور یافته بود، قبل از ظهر دوشنبه در جمع مدیرکل، معاونین و مسئولان واحدهای تربیت بدنی اظهار داشت: هدف از سفر به قم این است که از نزدیک با نیازهای ورزش قم آشنا شده و گزارشهای لازم از این سفر را برای سومین سفر هیئت دولت به قم به رئیس سازمان تربیت بدنی ارجاع دهیم.
وی با بیان اینکه قم در مسیر رشد و توسعه ورزش در بخشهای مختلف اعزام از همگانی، قهرمانی و عمرانی کارهای خوبی انجام داده است، ادامه داد: پیشرفتهای بسیار خوبی در ورزش قم در سالهای اخیر صورت گرفته است که بی تردید حاصل تلاش دسته جمعی کارکنان این اداره کل است.
معاون دفتر هماهنگی امور استانهای سازمان تربیت بدنی با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب به استان قم و دستاوردهای ارزمند این سفر برای ورزش قم، اظهار داشت: از اتفاق بزرگی که منجر به بازگشت مجموعههای شهید حیدریان و تختی به ورزش قم شد بسیار خرسندیم و این مهم را باید حاصل توجه و نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب به ورزش دانست.
موفقیت تربیت بدنی قم در پیشبرد اهداف سازمان
وی عنوان داشت: نحوه عملکرد بخشهای مختلف تربیت بدنی در قم نشان میدهد که این اداره کل در راستای پیشبرد اهداف دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ورزش کشور موفقیت آمیز عمل کرده است و اگر تا کنون حضور کمی از سوی مسئولان سازمان در این استان اتفاق افتاده است، به دلیل این است که قم طبق ارزیابیهای به عمل آمده، رسالت خود را به بهترین نحو ممکن انجام داده است.
پیشبینی برنامههای متنوع ورزشی در سفر هیئت دولت به قم
چمنگلی تاکید کرد: سومین سفر هیئت دولت به استان قم در آیندهای نزدیک در راه است و قطعا در این سفر با حضور دکتر سعیدلور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی تصمیمگیریهای خوبی برای رشد و پیشرفت بیشتر ورزش قم صورت خواهد گرفت.
تلاش برای تحقق اهداف دولت در اجرای ماده 88
وی خاطرنشان کرد: پیگیری پروژههای ورزشی نیمه تمام و در دست احداث، تحقق اهداف دولت در اجرای ماده 88، موضوع اعتبارات، برنامه مدار بودن واحدهای مختلف، توجه به امر آموزش، نظارت بر اماکن ورزشی، جذب افراد متخصص برای حضور در ورزش، نظارت بر عملکرد هیئتها و بسیار موارد دیگر از اقدامات خوبی است که در قم صورت گرفته است و قطعا باید این روند ادامه یابد.
اهمیت توسعه بیش از پیش ورزش در کشور
معاون دفتر هماهنگی امور استانهای سازمان تربیت بدنی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه بیش از پیش ورزش در کشور، اظهار داشت: رابطه بسیار خوبی بین سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی قم و سایر استانها وجود دارد و این تاکید دولت و سازمان است که ورزش در کشور توسعه یابد.
ورزش با مسائل مهم جامعه ارتباط دارد
وی بیان داشت: امروزه این ورزش است که با مسائل مهم جامعه ارتباط دارد و در حالی که کشور ما با کشورهایی نظیر امریکا و انگلیس رابطه ندارد، اما ورزشکار ما در خاک این کشورها پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی را به اهتزار در میآورد در حالی که با هیچ بهانه دیگری این مهم امکان پذیر نیست.
گفتنی است: عبدالله چمنگلی قهرمان سابق کشتی کشورمان در مسابقات آسیایی و جهانی که در حال حاضر معاون دفتر هماهنگی امور استانهای سازمان تربیت بدنی است برای بررسی نیازهای ورزش قم در آستانه سومین سفر هیئت دولت به رئیس سازمان تربیت بدنی به قم، در تربیت بدنی حضور یافت.
قم - خبرگزاری مهر: معاون دفتر هماهنگی امور استانهای سازمان تربیت بدنی توجه رهبر معظم انقلاب به ورزش قم و بازگشت مجموعه ورزشی حیدریان را اتفاقی بزرگ و مهم در جامعه ورزش کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله چمن گلی که برای بازدید از وضعیت ورزش قم و بررسی مسائل، مشکلات و تنگناهای ورزش قم در تربیت بدنی حضور یافته بود، قبل از ظهر دوشنبه در جمع مدیرکل، معاونین و مسئولان واحدهای تربیت بدنی اظهار داشت: هدف از سفر به قم این است که از نزدیک با نیازهای ورزش قم آشنا شده و گزارشهای لازم از این سفر را برای سومین سفر هیئت دولت به قم به رئیس سازمان تربیت بدنی ارجاع دهیم.
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