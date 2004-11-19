قدرتمند ترين سازمان يهودي امريكا به بوش يادآور شد : بايد به مساله اسرائيل توجه ويژه شود

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري آژانس يهود، اين گروه در نامه خود كه به امضاء هشت هزارنفر ازيهوديان رسيده بود، اعلام كردند ما براين باوريم كه رهبران اسرائيل و فلسطينيان با پافشاري و تعهد شما مبني حمايت از گفتگوها در خصوص راه حل دو دولت مي تواند دو طرف در گير را به پاي ميز گفتگو ها باز گرداند.

در بين امضاء كنندگان نامه افراد سر شناسي از جامعه يهوديان آمريكا از جمله خاخام آرتور هرزوك، گلوريا اشتاينم ، لتي كاتين پوگربين و تئودورمان عضو سابق كنفرانس روساي عمده سازمانهاي يهودي حضور داشتند.

لازم به ذكر است كه گروه اخير يعني كنفرانس روساي عمده سازمانهاي يهودي قدرتمندترين سازمان يهودي و متشكل از 52 سازمان است و به عنوان لابي قدرتمند در سطح كاخ سفيد به همراه "ايپك" كه در كنگره فعاليت مي كند، فعال است.اين نامه اين هفته تحويل بوش رئيس جمهور آمريكا خواهد شد.