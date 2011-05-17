98درصد مصوبات سفرهای استانی در روستاهای تهران اجرایی شد

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران اظهار داشت: 98 درصد مصوبات در دور اول سفرهای استانی هیئت دولت به شهرستانهای استان تهران بالغ بر 250 میلیارد ریال اجرایی شد و سفر دوم نیز با اعتبار 470 میلیارد ریال در حال اجراست.

وی افزود: این مصوبات در روستاها و در سرفصلهای خدماتی، زیربنایی و توسعه روستایی اعتبار پیش ‌بینی شده است.

550 روستا دارای شبکه آبرسانی بهداشتی هستند

رئیس شورای تأمین استان تهران به امکانات رفاهی و زیرساختی روستاها اشاره کرد و گفت: از کل روستاهای بالای 20 خانوار در سطح استان تهران، 550 روستا دارای شبکه آبرسانی بهداشتی هستند که 70 درصد از کل جمعیت روستاهای استان تهران است.

وی ادامه داد: همچنین تمام روستاهای بالای 20 خانوار دارای سکنه از نعمت برق برخوردار و 100 درصد این روستاها از خدمات مخابراتی تلفن ثابت بهره‌ مند هستند.

تمدن تأکید کرد: این در حالی است که بر ‌اساس سرشماری سال 85 این میزان 64 درصد بود که تفاوت موجود نشان‌ دهنده عملکرد دستگاههای اجرایی در سالهای اخیر است.

طرح گازرسانی در 100 روستا در حال اجراست

وی افزود: از کل روستاهای بالای 20 خانوار دارای سکنه، تعداد 450 روستا از امکانات شبکه گاز روستایی برخوردارند و در 100 روستا نیز طرح گازرسانی در حال اجراست.

استاندار تهران یادآور شد: در مجموع 85 درصد از کل ساکنان روستاهای استان تهران از نعمت گاز برخوردارند و مابقی در حال مطالعه است.

وی اصافه کرد: آمارها در سال 85 نشان می‌دهد تنها 46 درصد از روستاهای استان تحت پوشش شبکه گازرسانی بوده‌اند.