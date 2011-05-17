کاهش مشکلات مددجویان کمیته امداد البرز نیازمند تشکیل بانک اطلاعات کاریابی

به گزارش خبرگزاری مهر،علی سالارکیا افزود: در همین راستا بانک اطلاعات اختصاصی کاریابی و آموزش ویژه مددجویان مربوطه تشکیل می شود.

وی با اشاره به تاثیر و کارآیی بانک اطلاعاتی در بخش آموزش اامه داد: با تشکیل این بانک اطلاعاتی می توان نسبت به تعمیم اطلاعات ویژه آموزش های فنی حرفه ای و صنعتی در سطح کشور برنامه ریزی کرد.

این مسئول عنوان کرد: بر این اساس در برخی از استانها تشکلهایی در بخش آموزش وجود دارد که در دسترس سایر استانها قرار ندارد لذا از طریق بانک اطلاعاتی می توان نسبت به تعمیم این رشته ها نیز اقدام کرد.

وی خاطرنشان کرد: گاهی در برخی از استانها مشاغل تخصصی وجود دارد که قادر به تامین نیروی استانی آن نمی باشند ولی احتمال تامین نیرو های لازم برای سایر استانها مقدور است.

سالارکیا افزود: مددجویان جویای کار باید با راهنمایی امداد بتوانند در این سایت وارد شده و ثبت نام کنند ضمن اینکه باید مشاغل مورد نیاز خود را در سراسر کشور جستجو کنند.

وی یادآور شد: واحد های پذیرنده نیز باید بتوانند در این سایت وارد شده و در خواست خود را در خصوص نیروی کار مورد نیاز مطرح نموده و نیروی کار مورد نظر خود را جستجو کنند.