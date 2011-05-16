AFC دو باشگاه النصر و الاتحاد عربستان را جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از حضور تیم‌های النصر عربستان در تهران و الشباب عربستان درفولاد شهر اصفهان مسئولان این دو باشگاه‌ عربستانی مدعی شدند میزبانی دو باشگاه استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان مطلوب نبوده و به همین دلیل از میزبانی ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کردند و حتی اعلام کردند که فیلم هایی دارند که ادعای آنها را ثابت می کند.



روزنامه الریاض در گزارش خود آورده است به دلیل تاخیر در ارسال فیلم ها به کنفدراسیون فوتبال آسیا از سوی این دو باشگاه ، کمیته انضباطی AFC با ارسال نامه‌ای به باشگاه‌های عربستانی هرکدام را 5 هزار دلار جریمه کرده است!

البته در این باره هنوز از منابع رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران ارسال نشده است و این در حالی است که دو روز پیش هم روزنامه الیوم عربستان به نقل از منابع آگاه خبر داده بود که میزبانی دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان از آنها گرفته شده و به امارات داده شده است که این خبر تایید نشد.