  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ آبان ۱۳۸۳، ۱۷:۵۱

برغم تصريح توافقنامه صلح نجف مبني بر عدم تعرض به صدريها ؛

پليس عراق رئيس دفتر مقتدي صدر را در شهر نجف اشرف دستگير كرد

يكي ازمعاونان مقتدي صدرروحاني جوان عراقي امروز از دستگيري رئيس دفتر صدر در شهر نجف توسط نيروهاي پليس عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، عبدالهادي الدراجي از معاونان برجسته مقتدي صدر با اعلام اين خبر افزود : صبح امروز نيروهاي عراق اقدام به دستگيري شيخ هاشم ابو غريف رئيس دفتر مقتدي صدر در شهر نجف كردند.

وي نيز با محكوم كردن اين اقدام توسط پليس عراق افزود: نيروهاي پليس هنوزعلت بازداشت غريف را عنوان نكردند.اين معاون صدر ابرازعقيده كرد اين گونه اقدامات موجب بحران جديد مي شود و ممكن است بر مشاركت جريان صدر در روند سياسي تاثيرات منفي برجاي بگذارد .

دراجي افزود : معتقدم اين گونه اعمال در چارچوب واكنش موضع جريان صدر نسبت به عمليات نظامي عليه شهروندان عراقي است كه ما بارها اين عمليات را محكوم كرديم .

او با بيان اينكه ما مشاركت خود را در روند انتخابات آتي به دليل حوادث روي داده در فلوجه به حال تعليق درمي آوريم و به اين امر اعتقاد نداريم كه  رويكرد ما نيزدرشركت روند سياسي كشور تاثير خواهد گذاشت .

معاون مقتدي صدر دستگيري ابوغريف را نيزمغاير با توافق نامه صلحي دانست كه آيت الله سيستاني مرجع شيعيان عراق به دنبال درگيريهاي صورت گرفته در شهر نجف،اعلام كرده است .

دراجي همچين درپايان گفت : دريكي ازبندهاي توافق نامه بر عدم تعرض به طرفداران مقتدي صدر تاكيد شده است .

کد خبر 131322

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها