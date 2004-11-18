پليس عراق رئيس دفتر مقتدي صدر را در شهر نجف اشرف دستگير كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، عبدالهادي الدراجي از معاونان برجسته مقتدي صدر با اعلام اين خبر افزود : صبح امروز نيروهاي عراق اقدام به دستگيري شيخ هاشم ابو غريف رئيس دفتر مقتدي صدر در شهر نجف كردند.

وي نيز با محكوم كردن اين اقدام توسط پليس عراق افزود: نيروهاي پليس هنوزعلت بازداشت غريف را عنوان نكردند.اين معاون صدر ابرازعقيده كرد اين گونه اقدامات موجب بحران جديد مي شود و ممكن است بر مشاركت جريان صدر در روند سياسي تاثيرات منفي برجاي بگذارد .

دراجي افزود : معتقدم اين گونه اعمال در چارچوب واكنش موضع جريان صدر نسبت به عمليات نظامي عليه شهروندان عراقي است كه ما بارها اين عمليات را محكوم كرديم .

او با بيان اينكه ما مشاركت خود را در روند انتخابات آتي به دليل حوادث روي داده در فلوجه به حال تعليق درمي آوريم و به اين امر اعتقاد نداريم كه رويكرد ما نيزدرشركت روند سياسي كشور تاثير خواهد گذاشت .

معاون مقتدي صدر دستگيري ابوغريف را نيزمغاير با توافق نامه صلحي دانست كه آيت الله سيستاني مرجع شيعيان عراق به دنبال درگيريهاي صورت گرفته در شهر نجف،اعلام كرده است .

دراجي همچين درپايان گفت : دريكي ازبندهاي توافق نامه بر عدم تعرض به طرفداران مقتدي صدر تاكيد شده است .