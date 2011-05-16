نقطه آرمانی جشنواره شهر تولید آثار موثر در حوزه اخلاق شهروندی است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خوراکیان گفت: این آثار باید به گونه ای باشند که ما بعد از نمایش فیلم بتوانیم نتایج آن را در رفتار شهروندان ببینیم. جشنواره فیلم شهر در فیلمسازان انگیزه ایجاد می کند تا آثار خود را به این سمت جهت دهی کنند.

وی یکی از مهمترین ویژگی های چهارمین جشنواره فیلم شهر را تأکید بر محتوا عنوان کرد و افزود: با همین رویکرد، شعار جشنواره "شهری انسانی برای انسان شهری" است که ذیل بخش اول شعار، موضوعات "شهر، ایمان، اخلاق"، "شهر، آگاهی، عقلانیت" و "شهر، سلامتی، نشاط" و در بخش دوم، موضوعات "شهروند، شناخت و بهره مندی از خدمات"، "شهروند، احترام به حقوق دیگران" و "شهروند، همراهی و مشارکت" تعریف شده است. این جشنواره نقطه آغازی برای تقویت تولیدات مرتبط با این موضوعات خواهد بود.

وی به حمایت های مادی و معنوی این سازمان از تولیدات سینمایی اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت اعتبارات سازمان، در بخش سرمایه گذاری از تولیدات برگزیده ای که در راستای اولویت های سازمان ارائه شده اند حمایت خواهد شد. همچنین فیلم های برگزیده در بخش تبلیغ و اکران از طریق پردیس های سینمایی سازمان حمایت می شوند.

خوراکیان از تعیین رویکردهای محتوایی فعالیت سازمان در سال 90 خبر داد و گفت: یکی از مشکلات اصلی سازمان، پراکنده کاری بوده است. اما در آینده فعالیت های این سازمان بر اساس اهداف مشخص، منسجم می شود. تولیدات سینمایی مرتبط با اهداف سازمان که استانداردهای لازم در متن و کیفیت را دارند، مورد حمایت قرار می گیرند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، اخلاق و فرهنگ شهروندی و هویت شهر تهران از ابعاد مختلف را از جمله موضوعات مورد حمایت سازمان عنوان کرد و افزود: هم اکنون فیلم "بوسیدن روی ماه" با حمایت سازمان در حال تولید است. این فیلم با موضوع اجتماعی و با رویکرد مسائل دینی و انقلابی ساخته می شود.