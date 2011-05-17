استاد دانشگاه استنفورد در گفتگو با مهر: مهمترین وظیفه فلسفه کشف راز است

دکتر جوشا کوهن استاد فلسفه، علوم سیاسی و حقوق در دانشگاه استنفورد و مدیر مرکز عدالت جهانی در این دانشگاه در مورد تمایز مشخص میان رازها و مسائل در فلسفه و علوم انسانی و علوم اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: به نظر می‌رسد تمایز و تفاوتی میان "مسائل" و "رازها" وجود دارد.

وی افزود: اگر میان رازها و مسائل مرزی بکشیم در برخی موارد موضوعی می‌تواند از این مرز عبور کند.

کوهن یادآور شد: به عبارت دیگر برخی موضوعات می‌توانند از گستره مسائل به رازها تغییر کنند. برخی رازها نیز می‌توانند به مسائل تغییر شکل دهند.

مؤلف "روسو: جامعه آزاد برابر" در ادامه تصریح کرد: بر این اساس این مرزبندی و تمایز، مرزبندی صلب و غیرقابل انعطافی نیست و سیال و انعطاف پذیر است.

استاد دانشگاه استنفورد در مورد اینکه علوم نامبرده شده آیا می‌توانند رازها را مورد بررسی قرار دهند یا اینکه آنها باید متمرکز بر روی مسائل باشند، اظهارداشت: به نظر می‌رسد مهمترین وظیفه فلسفه بررسی و کشف رازها باشد. در واقع فلسفه باید به این موضوع بپردازد که چرا مسائل و موضوعات رازآمیز و رازآلود هستند.