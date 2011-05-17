به گزارش خبرگزاری مهر، "وزن پروانه " داستان نبرد یک پیرمرد شکارچی و پادشاه بزهای کوهی است که هر دو آنها به عنوان بهترین عضو در میان همنوعانشان انتخاب شده‌اند. سال‌هاست هردوشان در یک قلمرو زندگی می کنند و می‌دانند که آن روز به‌خصوص، روز آخر است.

اری د لوکا در این اثر با کنار زدن عناصر اصلی جمله مثل فاعل و فعل، زبان را به کار می‌گیرد و آن را می شکند. چهل تکه‌ای از جملات بریده بریده می‌سازد که برای خواننده زحمت کنارهم گذاشتن قطعات، پرکردن فضاهای خالی و طراحی چارچوب‌های داستان باقی می‌ماند.

همچنین این ناشر به تازگی رمان "همیشه آلیس" اثر نویسنده و عصب‌شناس آمریکایی لیزا جنووا را به چاپ رسانده است.

این داستان حکایت آلیس هاولند استاد روان شناسی دانشگاه هاروارد و کارشناس برجسته بین المللی زبان شناسی و همسر و سه فرزندش را روایت می‌کند که زندگی موفقی دارند. آلیس در سن 50 سالگی رفته رفته دچار حواس پرتی و فراموشکاری می‌شود، یک بیماری مصیبت بار مسیر زندگی او را تغییر می دهد و رابطه اش با خانواده و دنیای اطراف برای همیشه دگرگون می‌شود.

این رُمان که در فهرست پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز قرار داشته است، توسط آرش طهماسبی ترجمه شده و از سوی نشر افسون خیال به بازار کتاب عرضه خواهد شد.ہ