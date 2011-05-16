تحقق 110 درصدی اشتغال در شهرستان خدابنده

به گزارش خبرنگار مهر، فضایل مقدسی ظهر دوشنبه در همایش مشاغل خانگی قیدار که با حضور مردم این شهرستان در سالن فرهنگسرای اشراق برگزار شد، افزود: در سال گذشته با برنامهریزیهای صورت گرفته، تلاش مسئولان و همت کارآفرینان برای 4 هزار و 200 نفر در شهرستان قیدار اشتغال ایجاد شده است.
وی ادامه داد: میزان تعهد این شهرستان، ایجاد سه هزار و 456 فرصت شغلی بود، اما با ایجاد چهار هزار و 200 فرصت شغلی، تعهد شهرستان قیدار 110 درصد عملی شد.
مقدسی با اشاره به اینکه دولت نهم و دهم، سیاستهای اشتغال و کارآفرینی را در دو بخش بنگاههای زودبازده اقتصادی و مشاغل خانگی پیگیری میکند، افزود: قانون مشاغل خانگی در سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اکنون برای اجرای آن مباحث مرتبط با آموزش و فرهنگسازی شهروندان در شهر و روستا پیگیری میشود
مدیرکل کار و امور اجتماعی استان زنجان با تأکید بر اینکه رویکرد اشتغالزایی تغییر کرده است گفت: در شرایط فعلی نباید شغل را منحصر به کارهای پشت میز نشینی خلاصه کرد، بلکه افرادی میتوانند در دنیای امروز صاحب مشاغل موفق باشند که علاوه بر داشتن مهارت، از ایده و فکر مناسب نیز برخوردار باشند.
مقدسی گفت: برای جبران عقبماندگیها باید از افکار نوین در جامعه استفاده کرد، به همین خاطر معتقدیم با فکر و خلاقیت میتوان در محیط خانه، کسب و کار ایجاد کرد و با کمترین هزینه ممکن، بیشترین بهره را برد
وی مهمترین رکن کارآفرینی را فکر و اندیشه مناسب دانست و افزود: مباحث مالی و تسهیلات، از ارکان دیگر در این حوزه است.
مدیرکل کار و امور اجتماعی استان زنجان به اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مشاغل خانگی در کشور، اشاره کرد و گفت: در همین رابطه 20 میلیارد تومان اعتبار به استان زنجان اختصاص یافته است.
مقدسی با تأکید بر حمایت همه جانبه دستگاههای اجرایی استان از طرح مشاغل خانگی افزود: برای موفقیت در اجرای طرح مشاغل خانگی نیاز به همدلی، همکاری و تعامل بین مردم، مسئولان و دستگاههای اجرایی است.
خدابنده - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان زنجان از تحقق 110 درصدی ایجاد فرصت شغلی در شهرستان خدابنده طی سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، فضایل مقدسی ظهر دوشنبه در همایش مشاغل خانگی قیدار که با حضور مردم این شهرستان در سالن فرهنگسرای اشراق برگزار شد، افزود: در سال گذشته با برنامهریزیهای صورت گرفته، تلاش مسئولان و همت کارآفرینان برای 4 هزار و 200 نفر در شهرستان قیدار اشتغال ایجاد شده است.
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