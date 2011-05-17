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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۰۳

اختصاصی مهر/

سازمان غذا و دارو صاحب ردیف بودجه مستقل شد

سازمان غذا و دارو صاحب ردیف بودجه مستقل شد

رئیس سازمان غذا و دارو از اختصاص ردیف بودجه جداگانه به این سازمان در اعتبارات سال 90 کشور خبر داد.

دکتر احمد شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح تشکیلات سازمان غذا و دارو  افزود: چارت سازمان تصویب شده و تاپ چارت سازمان غذا و دارو به ما اعلام شد و هم اکنون مشغول اعلام چارت تفصیلی و شرح وظایف سازمان به دانشگاههای علوم پزشکی و ستاد هستیم.

وی با اعلام اینکه نمایندگان مجلس هیچ مخالفتی با تشکیل سازمان غذا و دارو ندارند، از اختصاص بودجه جداگانه به این سازمان خبر داد و گفت: خوشبختانه به عنوان سازمان غذا و دارو به ما ردیف داده اند.

شیبانی بدون اشاره به رقم بودجه اختصاص یافته به سازمان غذا و دارو در سال جاری، تصریح کرد: در صحن علنی مجلس با رای بالایی، ردیف بودجه جداگانه ای در قانون به این سازمان تخصیص داده شد. 

سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت با هدف نظارت بیشتر بر تولیدات غذایی و دارویی در کشور تشکیل شده است.

کد مطلب 1313248

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