سازمان غذا و دارو صاحب ردیف بودجه مستقل شد

دکتر احمد شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح تشکیلات سازمان غذا و دارو افزود: چارت سازمان تصویب شده و تاپ چارت سازمان غذا و دارو به ما اعلام شد و هم اکنون مشغول اعلام چارت تفصیلی و شرح وظایف سازمان به دانشگاههای علوم پزشکی و ستاد هستیم.

وی با اعلام اینکه نمایندگان مجلس هیچ مخالفتی با تشکیل سازمان غذا و دارو ندارند، از اختصاص بودجه جداگانه به این سازمان خبر داد و گفت: خوشبختانه به عنوان سازمان غذا و دارو به ما ردیف داده اند.

شیبانی بدون اشاره به رقم بودجه اختصاص یافته به سازمان غذا و دارو در سال جاری، تصریح کرد: در صحن علنی مجلس با رای بالایی، ردیف بودجه جداگانه ای در قانون به این سازمان تخصیص داده شد.



سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت با هدف نظارت بیشتر بر تولیدات غذایی و دارویی در کشور تشکیل شده است.