مسئول بنياد صلح ساساكاواي ژاپن در گفت و گو با مهر: به دنبال آشنايي مردم ژاپن با اسلام هستيم

تتسويا ايشيزوكا،مسئول بنياد صلح ساساكاواي ژاپن، در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" درباره تاسيس بنياد صلح ساساكاوا گفت : اين بنياد در سال 1968 با هدف توسعه و گسترش معادلات بشري و پيشرفت جامعه بين الملل و بستر سازي براي صلح جهاني از طريق فعاليتهاي بشر دوستانه و فهم روابط بين الملل تاسيس شد.

مسئول بنياد صلح ساساكاوا در ادامه اظهار كرد: از ديگر فعاليتهاي اين بنياد مي توان به تحقيقات و پژوهشهاي گوناگون در زمينه صلح جهاني، توسعه منابع انساني، دعوت و تبادل استادان و محققان، انجام و ترتيب كنفرانسهاي بين المللي و جمع آوري و ارائه اطلاعات اشاره كرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چه زمينه هايي را مشاهده كرديد كه به برقراري ارتباط با ايران جهت انجام كنفرانس علمي نقش دين در جامعه ايران و ژاپن اقدام كرديد گفت : وقتي كه آقاي خاتمي، رئيس جمهور ايران، در سازمان ملل متحد نظريه گفت و گوي تمدنها را اعلام كرد ما نيز چنين برنامه هايي را در جهت همان نظريه انجام مي دهيم. در واقع خاتمي با اعلام اين ايده، نظر ما را به كشورهاي اسلامي جلب نمود و ما دوست داريم با كشورهاي اسلامي خصوصا ايران ارتباطات گسترده اي را برقرار كنيم. ما سال گذشته در دوبي نشستي را انجام داديم كه در آنجا به بحث صلح و رسانه ها پرداختيم كه با استقبال خوبي نيز مواجه شد همچنين در اردن نيز برنامه براي صلح در فلسطين برنامه اي داشتيم.

تتسويا ايشيزوكا در پاسخ به اين پرسش كه آيا در بنياد ساساكاوا برنامه اي از سوي كشورهاي اسلامي برگزار شده است اظهار كرد : تا چنين برنامه اي نداشتيم و كسي نيز به ما پيشنهاد نكرده است. با توجه به اين كه عنصر دين از بغرنج ترين مسائل بشري است بهتر است كه مردم ژاپن با دين اسلام بيشتر آشنا شوند و ما دنبال چنين فرصتهايي هستيم.

وي در پايان كنفرانس علمي نقش دين در جامعه ژاپن و ايران را مفيد ارزيابي كرد و گفت : پرسش هايي كه از سوي مهمانان و استادان مي شد براي ما بسيار مهم و جالب توجه است.