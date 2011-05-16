"اولین سال نو" دو دیپلم افتخار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه داستانی "اولین سال نو" به نویسندگی و کارگردانی داوود رجبی با موضوع اجتماعی و به تهیه کنندگی حوزۀ هنری استان قم در یازدهمین جشنواره سینمای جوان الموت قزوین خوش درخشید.



این فیلم کوتاه که دیپلم افتخار فیلمنامه و دیپلم افتخار فیلم داستانی یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان الموت قزوین را به خود اختصاص داده است، سومین تجربه کارگردانی داوود رجبی به شمار می رود.



این فیلم ماجرای پیرمردی است که از همسر بیمار خود که دچار فراموشی شده، مراقبت می کند و از وضعیت به وجود آمده ناراحت و خسته شده است؛ یک روز با دختر ناشنوایی در پارک روبرو می شود و با او درد دل می کند و... .



هنرمندانی همچون محمود رئیسی، کبری کرمانی و شقایق امیریان در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.



همچنین مهدی رسولی به عنوان مدیر تولید، مریم السادات فرهادی به لحاظ تدوینگری و اسماعیل میرزایی به عنوان بازیگردان از دیگرعوامل تولید فیلم کوتاه داستانی "اولین سال نو" هستند.



یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان الموت، با حضور هنرمندانی از استانهای قزوین، البرز، تهران، قم، سمنان، مازندران، خوزستان، لرستان و ایلام از 20 تا 22 اردیبهشت 1390 در قزوین برگزار شد.