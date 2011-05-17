استفاده از توان مهندسی کشور لازمه تحقق اهداف اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر از اراک عباس رجایی ظهر روز دوشنبه با بیان این مطلب در نشست ستاد هماهنگی صنعت ومعدن استان مرکزی افزود: در سال جهاد اقتصادی باید با استفاده از توان تخصصی مهندسین کشور ضمن کاهش هزینه ها در مسیر رشد و تعالی کشور گام برداشت.

وی تصریح کرد: ارزیابی وضعیت موجود، شناسایی آسیب ها و موانع به منظور ارائه راهکارهای مناسب، فراهم کردن زمینه استفاده از منابع انرژی جدید اعم از انرژی خورشیدی و باد از جمله مصادیق جهاد اقتصادی است که باید به همت دست اندرکاران حوزه تولید کشور محقق شود.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به مشکلات پیش روی صنعت کشور گفت: عمده مشکلات ناشی از عدم تدوین برنامه راهبردی جامع درحوزه تولید کشور است.

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که نبود نقشه راه جامع و راهبردی به عنوان نقیصه ای مهم در مدیریت کلان تولید کشور خودنمایی می کند اظهارداشت: اگر به دنبال تحقق اهداف بلند سند چشم انداز توسعه کشور هستیم باید هر چه سریعتر نسبت به تهیه نقشه راه جامع تولید کشور اقدام نماییم.

رجایی در ادامه با اظهار تاسف از نظام تفکری حاکم بر کشور گفت:تا زمانی که نظام تفکری حاکم به کشور از مصرف گرایی به تولیدگرایی تغییر نیابد شاهد مشکلات ریشه ای در این حوزه خواهیم بود.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی نیز در این نشست از ثبت نام 190 واحد صنعتی آسیب پذیر استان برای دریافت تسهیلات انرژی خبر داد و گفت: تسهیلات انرژی 71 واحد به میزان 320 میلیارد ریال تاکنون واریز شده است.

علیرضا زاوشی با اشاره به اجرای هزار طرح صنعتی بزرگ و متوسط در استان مرکزی افزود: اجرای هر چه سریع تر این پروژه ها ضمن افزایش توان تولیدی استان موجب ایجاد ظرفیت های شغلی جدید خواهد شد.

وی کمبود نقدینگی، انباشته شدن مطالبات واحدهای تولیدی از دستگاه های اجرایی، سخت شدن شرایط گشایش اعتباری و تامین مواد اولیه با توجه به تحریم ها از جمله مشکلات فراروی حوزه صنعت استان برشمرد و گفت: صنعتگران استان خواستار پیگیری و نظارت جدی مجلس و دولت در راستای حل این مشکلات هستند.