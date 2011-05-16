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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۱

با حضور رئیس جمهور/

کارخانه فولاد غدیر ایرانیان در اردکان راه اندازی شد

کارخانه فولاد غدیر ایرانیان در اردکان راه اندازی شد

یزد - خبرگزاری مهر: با حضور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور کشورمان کارخانه فولاد غدیر ایرانیان در اردکان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این کارخانه روز دوشنبه با حضور رئیس جمهور، وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مپنا و جمعی از مسئولان استانی و کشوری کار خود را به طور رسمی آغاز کرد.

برای احداث کارخانه آهن و فولاد اردکان مبلغ 175 میلیارد تومان سرمایه ‌گذاری ارزی شده که از این مبلغ 70 میلیون یورو از محل حساب سرمایه‌ گذاری ارزی و بقیه به وسیله سرمایه‌ گذاران داخلی تأمین شده است.

سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران در مراسم افتتاح این کارخانه اظهار داشت: در کارخانه آهن و فولاد غدیر اردکان به مقدار 10 هزار و 500 تن تجهیزات به کار رفته که هفت هزار تن آن ساخت داخل است.

محمد مسعود سمیعی ‌نژاد افزود: این کارخانه که با تکنولوژی ایرانی تهیه شده است در روش تولید احیای مستقیم پس از کشور هندوستان، مقام دوم را در سطح جهان دارد.

وی عنوان کرد: ظرفیت کارخانه آهن و فولاد غدیر اردکان، تولید سالانه 800 هزار تن فولاد بوده که در راه‌ اندازی آزمایشی این کارخانه در فروردین ماه سال جاری مقدار 50‌ هزار تن و در اردیبهشت ماه 60‌ هزار تن تولید داشته است.

سمیعی نژاد یادآور شد: کارخانه آهن و فولاد غدیر اردکان طی سال جاری به ظرفیت کامل خواهد رسید.

کد مطلب 1313258

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