کارخانه فولاد غدیر ایرانیان در اردکان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این کارخانه روز دوشنبه با حضور رئیس جمهور، وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مپنا و جمعی از مسئولان استانی و کشوری کار خود را به طور رسمی آغاز کرد.

برای احداث کارخانه آهن و فولاد اردکان مبلغ 175 میلیارد تومان سرمایه ‌گذاری ارزی شده که از این مبلغ 70 میلیون یورو از محل حساب سرمایه‌ گذاری ارزی و بقیه به وسیله سرمایه‌ گذاران داخلی تأمین شده است.

سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران در مراسم افتتاح این کارخانه اظهار داشت: در کارخانه آهن و فولاد غدیر اردکان به مقدار 10 هزار و 500 تن تجهیزات به کار رفته که هفت هزار تن آن ساخت داخل است.

محمد مسعود سمیعی ‌نژاد افزود: این کارخانه که با تکنولوژی ایرانی تهیه شده است در روش تولید احیای مستقیم پس از کشور هندوستان، مقام دوم را در سطح جهان دارد.

وی عنوان کرد: ظرفیت کارخانه آهن و فولاد غدیر اردکان، تولید سالانه 800 هزار تن فولاد بوده که در راه‌ اندازی آزمایشی این کارخانه در فروردین ماه سال جاری مقدار 50‌ هزار تن و در اردیبهشت ماه 60‌ هزار تن تولید داشته است.

سمیعی نژاد یادآور شد: کارخانه آهن و فولاد غدیر اردکان طی سال جاری به ظرفیت کامل خواهد رسید.