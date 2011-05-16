واتاری مارش در آستانه بازی تیمش در آخرین بازی فصل مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور برای کسب عنوان پنجمی در برابر تیم دانشگاه آزاد تهران که شامگاه دوشنبه در سالن آزادی تهران برگزار می‌شود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به اتمام بازی‌های تیم راه وترابری قم، این بازی آخرین شانس و شاید سخت‌ترین بازی تیم ما باشد.



وی گفت: بازی سختی برای کسب عنوان پنجمی مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور در پیش داریم و باید در این بازی پیروز میدان باشیم.



گارد راس تیم راه وترابری قم با اشاره به اینکه بازیکنان و سرمربی تیم دانشگاه آزاد تهران خوب و توانمند هستند افزود: ‌ تیمی که با تمام انرژی در یک بازی ظاهر شود به نظرم پیروز میدان خواهد بود.



مارش با بیان اینکه بسیار خوشحال هستم برای تیمی بازی می‌کنم که یکی از بهترین تیم‌های ایران است اضافه کرد: تیم راه و ترابری باید به مدت ۴۰ دقیقه برای پیروزی در برابر دانشگاه آزاد تهران سخت تلاش کند.



بازیکن آمریکایی پست یک تیم راه و ترابری قم اظهار داشت: مطمئن هستم اگر بازیکنان تیم راه و ترابری قم با روحیه و ایمان به پیروزی به زمین بروند پیروز میدان خواهند بود.



شایان ذکر است تیم راه وترابری قم ساعت ۱۸ روز دوشنبه در سالن آزادی تهران برای کسب عنوان پنجمی مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور به مصاف دانشگاه آزاد تهران می‌رود.

