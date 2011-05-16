راه اندازی کاروان گل در تهران به طور گسترده از سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف امروز در حاشیه مراسم افتاحیه نمایشگاه بین الملی گل و گیاه در جمع خبرنگاران در مورد کاروان گلی که همزمان با افتتاح این نمایشگاه از بوستان گفتگو به سمت بوستان ولایت حرکت کرد گفت: امسال به دلیل حجم کارها در بوستان ولایت نتوانستیم به طور گسترده کاروان گل را سازماندهی کنیم اما در سال آینده قطعا راه اندازی کاروان گل همزمان با برگزاری نمایشگاه گل و گیاه به طور گسترده در شهر صورت می گیرد .

وی در ادامه در مورد تاثیر برگزاری نمایشگاه گل و گیاه بر روحیه خانواده های تهرانی افزود : برگزاری نمایشگاه گل و گیاه فرصتی برای شهروندانی است که در آپارتمان ها زندگی می کنند چراکه آن ها اوقات فراغت کمی دارند و با بازدید از این نمایشگاه روحیه آن ها شاد می شود.

قالیباف تصریح کرد: همشهریان پس از گذراندن یک روز کاری می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند و خستگی شان برطرف شود و با روحیه شاداب تر به خانه برگردند و من خود نیز قطعا برای خانواده خود از این نمایشگاه خرید می کنم .

شهردار تهران در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا سامانه 137 و 1888 قرار است ادغام شود گفت : 1888 به قوت خود باقی می ماند و کار خود را ادامه می دهد و همچنین سامانه 137 نیز کار خود را ادامه می دهد ، چرا که این دو سامانه ماهیت های متفاوتی دارند اما از آن جهت که شهرداری به دنبال کوچک سازی است ستادهای این دو سامانه با هم ادغام می شوند اما شبکه باقی می ماند و این به دلیل کاهش هزینه ها ، هوشمند سازی و کوچک سازی مجموعه شهرداری به انجام می رسد .

قالیباف در ادامه در خصوص دسترسی شهروندان ساکن درکوی نصر به نمایشگاه گل و گیاه گفت : در نمایشگاه بین المللی گل و گیاه پارکینگ احداث شده است ؛ اما در مجموع همشهریان می توانند با وسایل حمل و نقل عمومی به راحتی از این نمایشگاه دیدن کنند.