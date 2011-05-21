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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۰:۴۲

موافقت شورای گسترش /

راه اندازی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در تربیت مدرس/ پذیرش 7 نفر

راه اندازی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در تربیت مدرس/ پذیرش 7 نفر

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته انفورماتیک پزشکی با موافقت شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته انفورماتیک پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی می شود.

شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در دویست و دهمین جلسه خود راه اندازی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته انفورماتیک پزشکی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه را برای یک دوره به تصویب رساندند.
 
بر اساس این مجوز، پذیرش 7 دانشجو در این رشته از مهرماه 1390 پس از موفقیت در آزمون مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می گیرد.
کد مطلب 1313270

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