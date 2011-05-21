راه اندازی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی در تربیت مدرس/ پذیرش 7 نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته انفورماتیک پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی می شود.

شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در دویست و دهمین جلسه خود راه اندازی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته انفورماتیک پزشکی در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه را برای یک دوره به تصویب رساندند.

بر اساس این مجوز، پذیرش 7 دانشجو در این رشته از مهرماه 1390 پس از موفقیت در آزمون مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می گیرد.