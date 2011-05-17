"جهان نما علیه نقش جهان" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب به بررسی حقوقی موضوع برج "جهان نما" در اصفهان می‌پردازد که با ورود یونسکو به آن و تاکید این نهاد بین‌المللی بر تخریب چهارطبقه از این برج، بُعد جهانی پیدا کرد.

نویسنده در این کتاب کوشیده جنبه‌های معماری و ضوابط شهرسازی برج را نیز لحاظ و در عین حال به این مسئله به عنوان یک پرونده حقوقی در نظام قضایی ایران با موضوعیت حفظ میراث فرهنگی و تاریخی توجه کند.

کتاب "جهان‌نما علیه نقش جهان" در واقع گونه‌ای وقایع نگاری از رویدادهای رخ داده در این قضیه است و تلاشی است برای ثبت و گزارش کارشناسی و حقوقی این پرونده که از جهات مختلف به یکی از بی بدیل ترین پرونده های قضایی ایران تبدیل شده است.

این کتاب همچنین در پیوست‌های خود، علاوه بر شرح ماجرای برج جهان نما و سرانجام آن، اطلاعات جامعی را از جنبه های تاریخی، حقوقی، رسانه‌ای و‌ آماری موضوع در اختیار خواننده قرار می دهد.

کتاب "جهان نما علیه نقش جهان" که گفتگویی با سیدمحمدعلی دادخواه وکیل دادگستری را نیز شامل می‌شود، اخیراً توسط انتشارات فصل نو در 293 صفحه و با بهای 5800 تومان عرضه شده است.