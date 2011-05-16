به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون فوتبال ژاپن اعلام کرد تیم فوتبال این کشور در روز دهم ماه آگوست در ورزشگاه ساپورو دیداری دوستانه با تیم ملی کره جنوبی برگزار خواهد کرد.

آلبرتو زاکرونی سرمربی سامورایی ها در مورد این دیدار دوستانه گفت: از اینکه با یکی از تیم های قدرتمند آسیا بازی خواهیم کرد بسیار خوشحالم. این دیدار، جدال بزرگان قاره کهن خواهد بود و آماده سازی خوبی برای حضور در مرحله بعدی رقابتهای مقدماتی جام جهانی خواهد بود."

زاکرونی پیش از این دو بار در سمت سرمربیگری تیم ملی ژاپن به مصاف کره جنوبی رفته است. اولی در ماه اکتبر و در دیداری دوستانه بود که در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید و دومی در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا قط رود که دو تیم در پایان 120 دقیقه به تساوی 2-2 رسیدند و ژاپن در ضربات پنالتی پیروز شد.

پیش از دیدار با کره جنوبی، ژاپنی ها در یک ژوئن در نیگاتا میزبان پرو خواهند بود و شش روز بعد هم در یوکوهاما به مصاف جمهوری چک خواهند رفت.

حضور ژاپن در رقابتهای کوپا آمه ریکا که در جولای برگزار می شود در هاله ای از ابهام قرار دارد چرا که چندین باشگاه اروپایی تمایلی به در اختیار قرار دادن بازیکنان تیمشان ندارند. تصمیم نهایی در این مورد تا چند روز آینده اعلام خواهد شد.



