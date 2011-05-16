وابستگی به تفکر الهی از انحراف جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد در چهارمین دوره جشنواره کشوری نشریات جوان در نوشهر افزود: معمولا انسان وقتی که خودش را غنی دید اگر وابستگی به تفکر الهی نداشته باشد اولین گامی است که احتمال انحراف و تغییر مسیر در آن وجود دارد.

وی بیان داشت: خوشحالیم در جامعه ای زندگی و در فضایی تنفس می کنیم که عطر آگین به معنویات الهی و منور به نور ولایت و الوهیت است.

روحانی نژاد تصریح کرد: دشمن با گذشت قریب به 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در به انحراف کشاندن انقلاب و نظام وامانده و در رویکردی جدید،عمود خیمه انقلاب و نظام یعنی جایگاه ولایت فقیه را نشانه رفته و با طرح این مسئله که در جامعه امروزی دیگر تفکر و اندیشه ولی فقیه ناکارآمد و نمی تواند راهگشا باشد در صدد تضعیف و صدمه به جایگاه بالنده ولایت فقیه برآمده است.

وی گفت: مشخص کردن شاخص ها و داشتن طرح و برنامه بهترین راه در جهت مقابله با توطئه ها ی دشمن است.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به فرمایش حضرت امام مبنی بر اینکه اسلام بدون روحانیت معنا ندارد به جایگاه روحانیت در نظام و به مسئله ولایت فقیه اشاره کرد و لزوم حمایت و تبعیت از ولایت فقیه را یادآور شد.